L1 millón es la meta a recaudar en Running for The Children

Un millón de lempiras es la meta a recaudar en la carrera “Running for The Children”, que se llevará a cabo este próximo 28 de abril en San Pedro Sula, a beneficio de las salas de cirugía pediátrica y neonatología del hospital Mario Catarino Rivas.

No obstante, dijo que todavía queda mucho por hacer, motivo por el que, en alianza con Diario LA PRENSA y un grupo de empresas socialmente responsables, están organizando la carrera “Running for The Children”, para continuar con las mejoras en dichas salas.