Operan de emergencia a uno de los trillizos de Juana Mencía en el hospital Mario Rivas

Mirty Palacios Peña, enfermera de la sala de atención a la mujer en control prenatal del hospital Manuel Subirana de Yoro y que junto a su también colega Therlyng Medina Soto han sido los ángeles guardianes de Juana y sus bebés, contó a LA PRENSA que la noticia golpeó emocionalmente a doña Juana, ya que su parto fue muy complicado y hasta la puso al borde de la muerte. La señora se encuentra muy triste, pero tiene la fe que su bebé saldrá bien de la operación.

Para ayudarla, ella mantiene activa una cuenta bancaria que las enfermeras que la apoyan en Yoro le abrieron, pues su historia ha conmovido y desbordado la solidaridad de los hondureños. Con motivo del Día de la Madre en Honduras, LA PRENSA Premium visitó a Juana en su humilde hogar en Yoro, y ella nos contó la historia de su familia múltiple y lo bendecida que se siente por tener a todas sus bendiciones.

“Me siento bendecida por el Señor, porque los hijos son una bendición. Al principio yo dije: ‘Dios mío, qué voy a hacer’. Después de tener las gemelas, tuve otras dos niñas más y luego vinieron los trillizos. Ahí sí, cuando supe que eran tres me puse a llorar, porque la vida está dura y ya tenía los otros, pero me dije: ‘Si el Señor me los ha dado, por algo es’. No renegué en ningún momento”, contó entonces.