Regidores exigen cuentas por transferencias de fondos

En la sesión también se pediría un informe de los ingresos de la Feria Juniana, pero no fue posible, ya que los regidores explicaron que el alcalde no permitió que se incluyera el asunto.

La sesión había sido convocada de manera presencial para ayer a las 10:00 am, pero en horas de la noche del martes fue cambiada la convocatoria para que fuera de manera virtual.

Era uno de los asuntos que se plantearían en la sesión, pero la regidora Paz denunció que el alcalde Roberto Contreras ni siquiera le dio la palabra, lo que consideró una falta de respeto.

Ante esta situación y mientras no se les enviara ese desglose, los dos regidores decidieron no ratificar el acta 24, al no tener la información solicitada a la gerencia financiera, ya que están afectando las obras de Cofradía, según explicó Paz.

Cuando la sesión había finalizado, el gerente financiero contestó el memorándum a los regidores, donde, pese a que la Corporación Municipal es la máxima autoridad, prácticamente les negó la información y los mandó a pedirla a cada dependencia.

El financiero en uno de los párrafos del oficio reconoce que la Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad del municipio, pero no le corresponden más atribuciones que las establecidas en el mismo artículo, en el cual se establece que la Corporación Municipal nombrará las comisiones de trabajo pertinentes, las cuales serán presididas por el regidor nombrado al efecto.

El gerente financiero les dice a los regidores que ellos podrán pedir información a las mismas dependencias sin inmiscuirse en la administración pública, ya que con base en la Ley de Municipales le corresponde al alcalde municipal la administración general del patrimonio del municipio e invertir los ingresos o fondos disponibles en beneficio directo de la comunidad, y al mismo alcalde a través del personal administrativo le compete la formulación y elaboración de presupuesto por programas anualmente.

Los regidores calificaron el memorándum como una falta de respeto y explicaron que no están en contra de las transferencias, únicamente quieren saber en qué se han empleado, ya que no han visto un desglose y ellos deben rendir cuentas al pueblo.

Algunas de las obras que están paralizadas en Cofradía estaban siendo construidas por uno de los contratistas que denunció al alcalde Contreras y al gerente de Infraestructura, Osman Chávez, ante el Ministerio Público.