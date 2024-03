Edil Noel Izaguirre, de 38 años, es un ejemplo de esfuerzo y superación.

Comenzó en 2008 como operario de producción en una de las plantas en Villanueva de la empresa HanesBrands, luego de su esmero, compromiso y disciplina en 2015 pasó hacer asistente de almacén, en donde se desempeña actualmente.

Para Izaguirre, al igual que miles de hondureños, no ha sido nada fácil salir adelante, viene de una familia con pocos recursos económicos y fue hasta 2004 cuando decidió comenzar ciclo común alternando sus estudios con el trabajo.

“En 2008 cursando el segundo año de carrera conocí a quien hoy es mi esposa, ella también estaba estudiando y decidimos unir nuestras vidas, luego salió embarazada de mi primer hijo y por motivos de salud y del bebé, ella abandonó los estudios, y yo con el pretexto de no dejarla sola me retiré también, ya en 2016 vuelvo a tomar la decisión de estudiar, pero esta ves en el instituto de la compañía (HanesBrands), y solo fue el comienzo, fui dos meses y me retire ya que estaba pasando una situación económica muy difícil, tenía que decidir el bienestar de mi familia o mis estudios, y pues decide por la familia”.

Los retos a enfrentar para Izaguirre y su familia se siguieron presentando. Su esposa enfermó de gravedad al grado que fue internada por cuatro meses. “Ella tiene una mal formación en la arteria venosa en el cerebro y tubo que dejar de laborar, solo yo quedé laborando”.

Pese a todos los obstáculos y motivado por ser un ejemplo para sus dos hijos, Izaguirre, retomó por tercera vez sus estudios y este fin de semana junto a otros 25 empleados de HanesBrands logró culminar su bachillerato por madurez.

“Quiero ser un ejemplo para mis hijos y demostrar que nunca es tarde para alcanzar sus metas, no fue nada fácil pero con la ayuda de Dios y el apoyo de mi familia lo logré”, expresó con alegría Izaguirre, quien se graduó con un índice del 93%.