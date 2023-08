Mano de obra calificada hondureña emigra a México y EUA

“Él me dijo: así como trabajás vos, que trabajás bien, rápido encontrás empleo, aquí hay trabajo para pintar y arreglar carros, también para fabricar piezas, eso me fue sonando, me dijo que iba a ganar mejor y me vine (a México) y, sí, me va mejor”, contó Suazo.

Al igual que Suazo, muchos hondureños están decidiendo emigrar de forma irregular a otros países como México, Estados Unidos y España.

Esto ha provocado que haya escasez de mano de obra calificada en diversos sectores como la agricultura, ganadería, construcción e industria manufacturera, entre otros.Carlos Kattán, empresario del sector textil, declaró que es necesario atraer nuevas empresas que generen fuentes de trabajo digno y evitar así que las personas emigren a otros países.

“Como empresarios entendemos que si no hay inversión, no hay trabajo y hoy por hoy hay dos millones de hondureños que están pasando hambre porque no hay trabajo. Hay que evitar que miles de hondureños emigren. Miles de jóvenes se queman las pestañas estudiando y lo que estamos haciendo es creando una generación de personas frustradas porque no encuentran empleo”.

Kattán indicó que fuertes inversiones americanas se están yendo para México.

“Acabo de venir de Ciudad Juárez, México, y me sorprendí: el año pasado 4,300 millones de dólares se movieron de inversiones americanas a México para generar producción y este año se especula que superarán los 11 mil millones. Honduras no ha tenido la capacidad o autogestión de traer siquiera un 5% de esa inversión que se está yendo a México”, aseveró el empresario.

Actualmente, la empresa privada demanda con mayor ímpetu profesionales técnicos, que sepan manejar los modernos equipos tecnológicos con los que ahora se trabaja.

Para esto, centros técnicos como el Instituto de Formación Profesional (Infop), los está capacitando, pero lastimosamente estas nuevas generaciones de profesionales no se están quedando en el país.

Koritza Díaz, jefa de la División Técnico Docente del Infop, informó que los talleres de soldadura, electricidad, refrigeración y automotriz son los que más alumnado tienen, porque hay oferta laboral y recientemente, la empresa privada demanda profesionales que sepan de programación, elaboración de sistemas y software.

“La empresas buscan a expertos en uso de computadoras , los capacitan y certifican, porque s i no están certificados no pueden exportar”.

Díaz estimó que solo un 20% de los que egresan emprenden un negocio propio, por la falta de capital de trabajo.Algunos de los jóvenes se están capacitando y certificando y yéndose a trabajar a otros países como México, Estados Unidos y España.