Kelvin Cóver se refugió en la pintura al ver a su hija con cáncer

No sabía el campeón de fisicoculturismo, Kelvin Cover que sus manos rudas eran capaces de crear arte, hasta hace menos de un año cuando se refugió en la pintura para mitigar el dolor de ver a su hija vencida por un cáncer.

En materia de dibujo, Kelvin Cover no sabía más que diseñar máquinas para hacer ejercicios cuando tuvo la idea de hacer su primer cuadro al óleo. Fue una imagen del rostro de Jesucristo la cual tuvo que mejorar pintándola de nuevo al reverso del lienzo, para no desperdiciarlo, y aún así no reunía las expectativas del aprendiz de pintor.

Con el mismo ímpetu que luchó para convertirse en el levantador de pesas que más medallas ha traído en honor a Honduras, siguió pintando hasta lograr acabados propios de un artista consagrado. Aprendió a pulso a conocer el secreto de los colores, nunca fue a una academia de arte. “Cuando hice el retrato de la princesa Diana, ya tenía la mano ligera”, dice.