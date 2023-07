Empresarios esperan recuperarse tras suspensión del toque de queda

La zona norte ha sido afectada por varias crisis en los últimos meses y el toque de queda era una carga más para la economía local. “No tenemos un estimado exacto de lo que se perdió, pero sabemos que es cuantioso el impacto, especialmente en una época en donde la zona norte ha sido afectada por la crisis enrgética, la baja en empleos en maquila y esto venía a sopesar de forma más crítica la situación”, apuntó Facussé.

Elmer Duarte, representante de los músicos hondureños no pudo ocultar su felicidad ante la suspensión de toque de queda. “Estoy, feliz, feliz, feliz”, dijo al conocer la disposición del Gobierno de suspender el toque de queda.

”Estoy mucho más contento por mis compañeros artistas, no solo los artistas, hay gente que trabaja de bares, taxistas... mi labor como representante es abogar por la solución. Se ha hecho justicia y la gente debe saber que solo porque se trabaje en la noche es mala, la gente que trabaja en la noche tiene las mismas obligaciones que los que trabajan en el día. Se paga casa, comida, colegiatura para los hijos, por eso no se les puede satanizar, ante los ojos de Dios todos somos iguales no importando el horario en que trbajemos”,apuntó Duarte.

El artistas señaló que había desesperación en el rubro. “Ha sido duro, varios casos de compañeros que me llamaron desesperados por la renta, en este rubro hay muchos factores que la gente desconoce, hay gente que no tiene transporte y deben esperar hasta que amanece. No sé qué ha pasado que siempre que hay inseguridad solo la noche tiene la culpa y nada que ver porque la inseguridad está latente las 24 horas del día por lo tanto debe haber otro tipo de estrategia”, señaló.