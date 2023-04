¿Homofóbico? Roberto Contreras aclara comentario sobre LGTBI

“Pregunto, ¿Dónde está el insulto”, reiteró.

“Yo no fui personalmente con nadie, yo dije diversidad sexual, diversidad sexual en los animales, en los humanos. Yo no dije absolutamente nada, yo no tomé el nombre una persona”, cuestionó.

Para el alcalde sampedrano el comentario de preferir la bandera garífuna a la de la diversidad sexual no merece tanta atención. “Aquí se está queriendo hacer un terremoto de algo que ni siquiera merece la atención”.

“Yo me disculpo con la diversidad sexual en público en este momento”, dijo Contreras.

En la mañana un grupo de personas de la diversidad sexual llegaron a las afuera de la alcaldía para protestar por el comentario de Roberto Contreras en un acto de la etnia garífuna.

“Vivimos en un país democrático y cada quien puede manifestar lo que le parece, así como yo escucho las vulgaridades que dice Bad Bunny cuando canta esas canciones y nadie dice nada, yo creo que todas las personas pueden manifestarse de acuerdo a su género”, había comentado el alcalde antes de disculparse.