Hermanos de sangre comparten su vocación por el sacerdocio

Jason es maestro de educación primaria y recuerda que su inquietud vocacional surgió el día que recibió el sacramento de la confirmación.

“Estábamos en una hora santa, pero yo traté de callarme ese llamado y decía, no, esto no es conmigo, me fui a estudiar me gradué de maestro y esa inquietud siempre estaba presente, pero no le hacía caso” dijo a LA PRENSA.

“Siempre mi familia estuvo cercana a la Iglesia, pero mi vocación sale a flote con unos misioneros agustinos que siempre iban a misión a El Merendón, entonces los acompañábamos a las comunidades. Ya estoy en séptimo año y termino los estudios de Teología”.