Desalojo pacífico en el acuífero de Sunseri tras 32 días de ocupación

Creyó que se quedaría ahí y comenzó a armar su champa con cartones, pedazos de madera y plástico. Le asignaron un pedazo del predio dividido con cintas.

Ella dice que no pagó por ese predio, que simplemente lo ocupó. Ayer junto con el grupo de más de 400 personas tuvieron que desmontar sus champas y dejar el predio, luego de una notificación judicial de desalojo. “Mire, esta no es vida, yo me vine de Copán a vivir a un bordo, no tengo trabajo y me vine para esta invasión con la esperanza de tener una casa”, dijo a LA PRENSA.

Esa opinión de Flores es generalizada entre las personas que ocupaban el predio desalojado ayer.Hace 32 días comenzaron a ocuparlo y con ello se realizó tala de árboles, quemas y basura por doquier.

Levantaron sus champas y perforaron agujeros para hacer sanitarios temporales. Las champas comenzaban a equiparse con colchonetas, utensilios de cocina, barriles para agua, herramientas y lo necesario para quedarse.

Ayer a las 4:00 am, cumpliendo una orden judicial, llegaron más de 300 elementos policiales, juez ejecutor, Policía Municipal y representantes de los entes involucrados, incluidos instituciones de Derechos Humanos, para proceder al desalojo.

Un grupo de pobladores con palos y machetes ofrecieron resistencia, igual que varias mujeres, quienes gritaban buscando enfrentar a la Policía; pero las autoridades dialogaron y les dieron el tiempo para retirar sus pertenencias y proceder a limpiar la zona.