Centro Educativo Virgen de Suyapa inaugura nuevas aulas

La construcción surge por la necesidad que las hermanas veían cada año con el aumento de estudiantes, ya que con las aulas que contaban ya no eran suficientes; de aquí surge el proyecto de construir nuevas aulas; “esta escuela es de bajos costos, cuenta con muchos niños becados, con los ingresos que recibe solo se ha podido mantener el pago de maestros, trabajadores y mantenimiento a los edificios”, indicó la hermana María.

“Agradecemos a nuestras hermanas de España, quienes nos ayudaron hacer esta construcción, que realizamos en un segundo nivel, sobre las aulas que se construyeron en el 2019, para conservar el espacio del terreno, iniciando con el proyecto de construcción en el mes de julio del 2022 con una rampa de acceso, dejando por bajo los baños, las bodegas. Decidimos una rampa por que no queremos que haya accidentes, pues ya sabemos cómo son los niños, entonces se construyen las columnas y la rampa sin parar de dar clases, con el cuidado de que no fuera a dañarse nadie y por la gracia de Dios no tuvimos ningún accidente.