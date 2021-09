Unidad Municipal ha recuperado a más de 2,300 pacientes de covid-19

SAN PEDRO SULA

Más de 2,300 personas afectadas por el covid-19 han sido atendidas por el personal médico de la Unidad Estabilizadora Municipal durante 15 meses que tiene en funcionamiento.

Esta unidad recibe a las personas que han estado ingresadas en las salas covid de los hospitales Leonardo Martínez y Mario Rivas de San Pedro Sula para que continúen con su tratamiento y de este modo liberar camas para el ingreso de nuevos pacientes.

Juan José Leiva, director Municipal de Salud, dijo que la Unidad Estabilizadora ha sido una “válvula de escape” para los dos hospitales de la ciudad.

“Todos los días movemos de los hospitales los pacientes que pueden continuar su manejo para ser vigilados por nuestros médicos y enviarlos a sus casas lo antes posible. En la Unidad Estabilizadora contamos con laboratorio clínico para los exámenes de los pacientes, máquina de rayos X portátil para los estudios que requieran así como con los medicamentos”, detalló.

Leiva señaló que la Corporación Municipal ha hecho una gran inversión en esta unidad de salud y de acuerdo con el comportamiento de la pandemia se determinará si continúa operando.

El funcionario municipal dijo que hay preocupación debido a que en las últimas semanas la ocupación en la sala es mayor a 25 personas, aunque señaló que la capacidad es de 69 pacientes.

“En un día hacemos hasta 15 traslados de los hospitales, nunca hemos tenido la totalidad de la sala y esperamos no convertirnos en una unidad congestionada, sino ser la válvula de escape de los hospitales y tener espacio para las personas”. Al día son dados de alta cinco pacientes. Leiva manifestó que del Leonardo Martínez es del hospital que más pacientes reciben.

Claudia Pérez, quien recientemente fue dada de alta de la Unidad Estabilizadora, dijo que “mi experiencia fue muy difícil porque lo que yo he pasado no es fácil. Esperaba no sobrevivir, después de dos infartos, pero Dios tiene un propósito para mi vida porque aquí estoy viva y voy a ver nuevamente a mi familia”.

Tiene capacidad para mantener ingresadas a 69 personas.

Ocupación en el Rivas

Ayer las autoridades de Salud reportaron que en el módulo covid del Mario Rivas permanecían 57 pacientes ingresados y 17 en la unidad de cuidados intensivos y que siete personas murieron a causa del virus.

Ledy Brizzio, directora del Mario Rivas, comentó que en la sala covid no hay cupo, “diariamente damos el número de cupos de acuerdo con los traslados que se hacen hacia el Gimnasio Municipal y en el área pediátrica de covid sí hay cupo”, dijo.