Restringen visitas en el hospital Mario Rivas por contagios de covid-19

SAN PEDRO SULA

Las autoridades del hospital Mario Rivas informaron que a partir del próximo lunes serán restringidas la visitas a los pacientes en las salas de hospitalización y las emergencias por el alto contagio de covid-19.

Ledy Brizzio, directora del centro asistencial, explicó que como medida de prevención se determinó que toda persona que ingrese al sanatorio deberá portar su mascarilla, pues han visto personas sin ellas, y no se permite el ingreso de menores de 18 años, a menos que sea paciente.

A partir de este domingo, la tarjeta de color amarillo para visita en salas de hospitalización quedan sin efecto. “Cada jefa de sala valorará extender alguna autorización de acompañamiento de un familiar si el paciente lo amerita, y el horario de visita será indicado en la tarjeta. En Pediatría la permanencia del familiar sí es permitida y queda fuera de estas excepciones”.

La doctora explicó que del lunes 20 de septiembre y al 24 de octubre quedan suspendidas las visitas a las áreas de hospitalización y emergencias, permitiendo únicamente el ingreso de un acompañante por paciente a la emergencia.

60 camas tiene el hospital móvil para pacientes de covid que funciona aledaño al edificio principal del hospital Mario Rivas.

Las autoridades establecerán horarios en los cuales el personal de atención al ciudadano darán información a los familiares sobre el estado de los enfermos.

“Saldrán al portón de ingreso peatonal en el acceso a la consulta externa de 11:30 am a 2:30 pm, y en las emergencia también se dará información de los pacientes que se encuentran ingresados de 9:00 am a 12:00m, luego saldrán de 1:00 pm a 3:00 pm y de 6:00 pm a 7:00 pm”, detalló. La doctora proporcionó un número telefónico al cual los familiares pueden llamar para solicitar información únicamente de las personas en salas de hospitalización no covid ,y es el 9393-0520.

Respecto a la consulta externa dijo que sigue funcionando mediante las citas programadas.