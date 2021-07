Hoy hay jornada de 24 horas de vacunación contra el covid-19

San Pedro Sula

La Secretaría de Salud realizará hoy una megajornada de vacunación de 24 horas continuas a partir de las 8:00 am en la Universidad Católica (Unicah) de San Pedro Sula.

Roberto Cosenza, viceministro de Salud, informó a LA PRENSA que hoy en la Unicah se vacunará en modalidad peatonal a mayores de 30 años de edad con o sin enfermedad de base.

Asimismo, a personas de 20 a 29 años con enfermedad de base hasta las 8:00 am de mañana domingo para cerrar las 24 horas continuas.

“La jornada ampliada de vacunación de hoy sábado es para darle oportunidad a las personas que no se pudieron vacunar entre lunes y viernes. Vamos a contar con el personal de Salud y voluntarios para hacer 24 horas continuas desde hoy a las 8:00 am hasta mañana domingo 1 de agosto a las 8:00 am. Esta es una extensión en la lucha contra el covid”, comentó Cosenza.

Informó que hoy se estará vacunando primera dosis de la casa farmacéutica Moderna y segundas dosis de AstraZeneca y Pfizer a quienes les corresponde según carnet de vacunación.

“Hoy sábado también se estará vacunando en el Gimnasio Olímpico. Se aplicarán primeras dosis de Moderna en un horario de 8:00 am a 3:00 pm a mayores de 30 y personas de 29 a 20 años con comorbilidad”, agregó.

Cosenza recordó a la población que al primer síntoma debe acudir a los triajes para recibir tratamiento, ya que muchos ciudadanos llegan hasta que están complicados.

Los triajes habilitados en San Pedro Sula se ubican en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), triaje norte donde era Indufesa y Colegio de Ingenieros.