Capital semilla permite a 120 mipymes impulsar negocios

San Pedro Sula, Honduras.

Unos 121 emprendedores fueron beneficiados con la entrega de capital semilla por un monto total de 2,895,000 lempiras parte del Gobierno a través del Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende) ayer en San Pedro Sula.

Continuando con el programa “Yo Emprendo en mi Tierra” como parte de la estrategia gubernamental Honduras se Levanta, unos 62 migrantes retornados fueron apoyados con capital semilla para comenzar sus propios negocios, además de otros 59 emprendedores de diferentes rubros quienes recibieron el apoyo económico para hacer crecer sus pequeñas empresas.

El presidente Juan Orlando Hernández, la designada presidencial, María Antonia Rivera; Luis Colindres, ministro de Senprende; entre otras autoridades estuvieron presentes en el evento que se realizó ayer en la 105 Brigada de Infantería.

“Estos beneficios se traducen en oportunidades de ser jefes de sus propios negocios y darle empleo a más personas. Para nosotros es una enorme satisfacción, estamos alegres”, dijo el presidente Juan Orlando Hernández.

Hernández enfatizó que por medio de Crédito Solidario muchos han podido hacer crecer sus negocios, debido a que antes no existía esta oportunidad y los prestamistas se aprovechaban de la necesidad de los pequeños empresarios.

“Si la gente siente que hay apoyo y tiene la vena de salir adelante, ese entusiasmo, tenemos que construir las oportunidades aquí (en el país)”, expresó.

El mandatario aseguró que hay L7,000 millones que están disponibles para apoyar con capital semilla y créditos a los micros, pequeños y medianos empresarios (mipymes). Luis Colindres, ministro de Senprende, declaró que antes los emprendedores necesitaban un representante legal y más de 50,000 lempiras en su bolsa para comenzar su negocio. Ahora esto ha cambiado con la simplificación que ofrece Mi Empresa en Línea y el apoyo financiero en préstamos y capital semilla. “Crédito Solidario presta al 1% de interés y Crédito Solidario sigue siendo un ejemplo”, agregó Colindres.

Carlos Mejía, representante de la Fundación Aire, compartió que Senprende los formó para apoyar a emprendedores en el área digital y que pudieran hacerle frente a la pandemia.

“Alcanzamos a más de 1,200 personas a través de este tipo de capacitaciones y eso hizo que el emprendedor creciera más”, apuntó Mejía, quien agregó que estos emprendedores también accedieron a capital semilla. Uno de ellos es don Alex Antileno, quien contó que gracias a las capacitaciones y capital semilla ha logrado iniciar su negocio de artesanías.

“Este ser humano que estaba deprimido y que no sabía qué hacer, hoy en día gracias a Dios, gracias a Senprende y gracias a su voluntad presidente ahí está mi pequeño emprendimiento Antu”, contó Antileno. Moisés Pérez Padilla perdió un ojo y tres de los cuatro niños con que viajaba de manera ilegal a Estados Unidos perdieron la vida en la travesía, ahora es uno de los beneficiados con capital semilla para comenzar su propia barbería. “Mi historia es algo triste, yo emigré el año pasado, en México me secuestraron y me hicieron un atentado. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que se me están dando de emprender en mi tierra”, dijo Padilla.