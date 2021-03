Pese a éxodo, transporte registra 30% menos de viajeros

San Pedro Sula.

Aunque hay un fuerte movimiento de ciudadanos que están viajando a occidente y el litoral, el transporte interurbano registra al menos un 30% menos de pasajeros que en años anteriores.

El transporte interurbano y las unidades con permiso de turismo están autorizadas para operar esta Semana Santa cumpliendo con las medidas de bioseguridad establecidas por Sinager.

Muchos sampedranos han comenzado a movilizarse a diferentes puntos del país, siendo occidente y litoral los de mayor demanda desde la Gran Central Metropolitana.

La Ceiba, Tela, Santa Rosa de Copán, Copán Ruinas y Gracias, Lempira, son los destinos con mayor demanda hasta ahora.

Le siguen Tegucigalpa, Santa Bárbara y Tocoa. “Trabajé hasta ayer (lunes) y hoy (ayer) me voy para Tegucigalpa de allá soy y allá vive toda mi familia”, contó Azucena Aguilar, quien viajaba con su mascarilla y una careta.

Luna Medrano, compraba el boleto para viajar junto a su hijo de seis años a Santa Bárbara para encontrarse con otros familiares que se fueron primero. “Pienso que se puede viajar, pero tomando todas las medidas, sin bajar la guardia. No iremos a la playa aprovecharemos para descansar”.

Protocolo

Aryani Reyes, representante de la terminal de buses, informó que las 130 empresas de transporte que funcionan en la Gran Central Metropolitana están trabajando en horario normal. “Nosotros exigimos la mascarilla tanto para circular por la terminal como para subir a las unidades, también el uso de gel y lavado de manos que siempre recomendamos”, dijo.

La terminal estará abierta toda la semana, aunque algunas empresas cierran el viernes y reanudan labores el sábado. “Desde el fin de semana empezó el movimiento de gente y el miércoles (hoy) es el día más fuerte, porque muchos salen de su trabajo y todavía el jueves en la mañana”, comentó.

Los primeros buses salen desde las 5:00 am y las últimas salidas son desde las 5:00 pm dependiendo el recorrido, pero la terminal cierra a las 7:00 pm.

Aunque Reyes no precisó cifras de cuántas personas esperan que circulen esta semana por la terminal, cabe recordar que en años anteriores han registrado más de un millón de viajeros.

Allan Sierra, representante del sector interurbano, dijo que a comparación con otros años exceptuando el año pasado que hubo confinamiento, pueden observar una baja de un 30% en el número de pasajeros, es por eso que las empresas no están operando con el 100% de su flota.

Detalló que aunque algunas empresas llenan todos sus asientos, las salidas no son tan seguidas. Sierra señaló que hay empresas interurbanas ilegales que no cumplen con las medidas y llevan exceso de pasajeros.

René Caballero, delegado regional del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), declaró que realizan operativos en la terminal de buses; pero con mayor rigor en las salidas de la ciudad, debido a que muchas unidades van recogiendo pasajeros en la carretera y es ahí que son encontrados con exceso de pasajeros o incumpliendo en otras medidas.

“Es obligatorio que no vayan pasajeros parados, todos deben ir sentados con su mascarilla”, enfatizó. Recalcó que no está autorizado ningún aumento. Han sancionado a más de cien unidades por no cumplir con la ley y los protocolos de bioseguridad en la zona norte.