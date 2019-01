En 90% se reducen basureros clandestinos en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.



Más de 60 basureros clandestinos han sido erradicados de San Pedro Sula desde que la empresa Sulambiente comenzó operaciones hace casi dos años.



Esto se traduce a que cerca de un 90% de los vertederos fueron eliminados, logrando que a la fecha se redujera la cantidad a unos 10 promontorios, identificados principalmente en el sector sureste.



Golda Sánchez, vocera de la compañía, indicó que algunos de los puntos donde han trabajado están en la 27 calle, donde por años estuvo la problemática. Otra zona donde también han intervenido es el barrio Sunceri, la Aurora y la Tepeaca.



Explicó que las estrategias ejecutadas son en conjunto con la Municipalidad y otras entidades para establecer el orden y mantener la limpieza.



“También es responsabilidad de la población colaborar con nuestro trabajo, respetando las horas de frecuencia del tren de aseo y no sacando la basura antes de tiempo”, manifestó Sánchez.



Pidió a la ciudadanía no utilizar a terceros para que boten los desechos, pues esto lo único que ocasiona es que se creen otros tiraderos, ya que ellos no cuentan con la licencia ambiental para llevar los desperdicios al relleno sanitario.



La alcaldía por su parte ha transformado al menos 15 basureros clandestinos en áreas recreativas donde las personas pueden ejercitarse y para este año buscan la construcción de otros parques en este tipo de lugares.