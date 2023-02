“Ya saben que estamos aquí”: narcos vigilan en Corinto y meten droga por las noches

Cerca de las 10:00 am del martes, un día que teóricamente no hay mucho tránsito, el equipo periodístico de LA PRENSA Premium se desplaza hasta la aduana para realizar un recorrido in situ y constatar su operatividad luego de conocerse que es la segunda frontera de Honduras con más actividad de contrabando y narcotráfico.

Desde que llegamos al lugar observamos un grupo de jóvenes, que aparentan ser de tierra adentro, con mochilas cargadas bajando de un autobús para cruzar la frontera y con sus identidades sobre la mano. De otro extremo se mira que unos hacen fila con sus automotores esperando pasar, mientras que otros, quizá indocumentados, se desvían hacia otros accesos, todo apunta a que son clandestinos.