$!Hasta por L150,000 venden casas en territorios de maras en San Pedro Sula

La concentración principal de abandono o venta de casas, especialmente en Rivera Hernández, se observa en colonias como la 6 de Mayo, Central, Cerrito Lindo, Asentamientos Humanos y Kitur. En estas y otras zonas colindantes con el municipio de La Lima, las viviendas, literalmente no valen nada, están devaluadas.

Personas que adquirieron terrenos sin construcción hace muchos años se abstienen de proporcionarles el mantenimiento adecuado debido a la conciencia de que estos espacios han sido tomados por pandillas, y cualquier inversión en su mejora se considera como un gasto inútil. Este es el caso de Alexis (nombre ficticio), quien, junto con algunos amigos invirtió 50,000 lempiras como capital cada uno en un terreno que, en sus primeras impresiones hace varios años, parecía ser una oferta atractiva.

“En nuestras colonias, vender las propiedades resulta complicado, ya no tienen el mismo valor y es difícil recuperar la inversión, muchos de los terrenos han sido ocupados por pandillas. En mi caso, no tengo intenciones de revisar el mío, ni loco voy a mirarlo a la Kitur. Han pasado años desde que no lo visito, y si se pierde, que mejor se pierda”, declaró conforme, Alexis.

Aunque algunas personas cuenten con los recursos económicos, no muestran ambición por realizar mejoras ostentosas en sus casas para evitar atraer la atención de las pandillas. Aquellos que residen en viviendas que han logrado desvincularse por completo de cualquier relación con las maras; es decir, que no tienen vínculos directos o indirectos con sus miembros, admiten que se han acostumbrado a coexistir con estas estructuras criminales.

Afirman que, en la actualidad, los pandilleros procuran no entrometerse en sus vidas y, de hecho, les ofrecen una sensación de seguridad. Muchos de estos individuos son el hijo del vecino, el sobrino de la hermana de la iglesia, el hermano del vendedor de pan, el encargado o empleado del taller; se encuentran en todas partes, con ojos y oídos que abarcan todos los rincones.

En los testimonios de varios residentes en estas zonas, se coincide en que la problemática de expropiación de viviendas por parte de pandillas alcanzó su punto álgido entre los años 2010 y 2015. Durante este período, los niveles de violencia experimentaron un notable incremento, forzando a numerosas familias a poner en venta sus propiedades debido al miedo imperante.

En ese contexto, las propiedades eran comercializadas a precios extremos que oscilaban entre los 50,000 y 40,000 lempiras. El resultado de esta crisis sigue siendo evidente en la actualidad, ya que muchas de estas construcciones permanecen vacías y muestran signos de deterioro, mientras que otras han sido destinadas al alquiler por valores menores a los 1,000 lempiras mensuales o cedidas a organizaciones no gubernamentales que se dedican a hacer servicio social.

Otros residentes sostienen que en los últimos ocho años la intensidad de esta situación ha disminuido, pero atribuyeron este cambio a eventos más recientes. Señalaron que los huracanes Eta y Iota, que azotaron la región a finales del años 2020, desencadenaron una ola de migración de familias hacia otros lugares, exacerbando aún más la depreciación de las propiedades.

Estos fenómenos climáticos dejaron diversas viviendas deshabitadas, especialmente en colonias como 6 de Mayo, Asentamientos Humanos, La Frontera y Llanos de Sula; ubicadas en la Rivera Hernández. La persistencia de esta situación plantea desafíos adicionales para estas comunidades, que buscan recuperarse y revitalizar su entorno.

También se mantiene la creencia de que las pandillas han dejado de utilizar las casas abandonadas como sitios destinados para enterrar a sus muertos, cuyas desapariciones a menudo no son informadas oficialmente a la Policía, y las familias no cuentan por miedo a sufrir venganza. Uno de los líderes comunitarios expresó escuetamente que “las maras ahora prefieren evitar quemar el área (escándalos) y mantener el territorio libre de comentarios, más bien, trasladan a los muertos a otros lugares”.