San Pedro Sula, Honduras.

No basta con acoplarse y convivir con las reglas de los grupos organizados, muchas familias han dejado sus casas o negocios por amenazas de mareros y pandilleros que reclaman edificaciones que no les pertenecen, otras porque han perdido a un ser querido y prefieren huir o porque ya no soportan vivir en un lugar tan inseguro.

Este patrón de vida se da sobre todo en sectores marginales como Rivera Hernández, Chamelecón, Los Cármenes, en San Pedro Sula; así como en la López Arellano, municipio de Choloma.