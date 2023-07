“Se oyen gritos de gente que están torturando”: cruzamos 5 fronteras de las maras en SPS

La Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium, además de recorrer los bulevares y calles de Chamelecón y Lomas del Carmen, se interna durante horas en cuatro colonias de Rivera Hernández donde teóricamente no se puede entrar sin permiso porque en todos sus rincones las maras imponen su ley.

Llegamos a las 8:00 am, hora pactada con el jefe policial de la zona, un hombre al que conocimos hasta entonces, de estatura baja, lentes claros, aparentemente no impone tanta presencia ni aún con su uniforme, pero sí muestra su duro carácter frente a los subordinados. Justo a nuestra llegada, estrecha su mano y da la bienvenida.

En este momento prepara a varios de sus hombres para salir a patrullar y de inmediato ordena el ingreso del equipo periodístico a una de las patrullas, donde en la cabina de enfrente se ubican dos policías, mientras que en la paila se posicionan otros dos que portan chalecos antibalas y armas largas en sus manos, por si acaso. La tensión es palpable en el aire y prácticamente se nos invita a que no hay que confiarse.

El copiloto, un hombre joven de edad, de piel oscura, de pocas palabras y mucho temple, mientras avanzamos comienza contando que los homicidios en la zona han bajado en los últimos tiempos y que ahora los que más ocurren son robos y conflictos entre los mismos residentes. Reconoce que no se meten con ellos (las pandillas), saben dónde están, pero mientras no haya orden de captura no pueden intervenir.