“Hay mucho dolor (...) mi hermano fue llamado a combatir”

JERUSALÉN

Cada vez que su celular emite un sonido particular, David Herrera corre a refugiarse en un búnker. Es la aplicación móvil que avisa cuando un misil ha sido lanzado.

Herrera, un hondureño de ascendencia israelí que ha vivido en Israel durante casi una década, atendió a LA PRENSA Premium para relatar sus experiencias durante los recientes ataques y las medidas de seguridad adoptadas en su comunidad.

Herrera describió el impacto emocional del conflicto, compartiendo su perspectiva sobre la situación actual. “Es una situación difícil y más que todo impotencia, tristeza. Y no hay palabras para describir lo que hicieron. Pero no hay miedo, no sentimos miedo, sentimos dolor. Más que todo hay impotencia”, expresó.

Una de las medidas clave de seguridad adoptadas en Israel es la aplicación Tzeva Adom, que alerta a los residentes sobre la aproximación de misiles. Herrera explicó cómo esta aplicación les proporciona unos preciosos segundos para buscar refugio en los búnkeres, presentes en cada edificio de su comunidad. “Tenemos una fracción de segundos para salir a los búnkeres. Gracias a Dios, yo tengo el búnker justo debajo de mi apartamento”, afirmó Herrera.

Recientemente, la familia de Herrera enfrentó otra dimensión del conflicto, ya que su hermano, Jona Herrera, fue llamado por el ejército israelí para unirse al combate contra Hamás. Esta situación ha acentuado la angustia familiar y subraya el impacto personal y directo que este conflicto tiene en su vida cotidiana.