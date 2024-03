Rosi, que tenía un negocio y vida “feliz”, vio cómo su situación cambiaba de manera drástica cuando llegaron las maras hasta su local: “Se metieron hasta dentro, desde las 9 hasta las 3 de la mañana. Allí me golpearon, me pedían saber dónde estaba mi hijo. Aún tengo cicatrices en la cabeza de cuando me daban con la pistola”.

“La orden era matarme, pero dijeron que no me querían a mí y que yo no les servía. Querían a mi hijo y sacarme información, pero jamás dije nada. Prefería que me mataran”, relata.