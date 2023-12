$!Extorsión subió durante 2023, pese al estado de excepción vigente en Honduras

”Un tema esencial es el seguimiento al dinero. Creo que ya se debe de dar un enfoque no solo a la investigación de la extorsión, sino que también al tema del lavado de activos, porque esto le permite a usted desarticular una red completa criminal. Se necesita ese trabajo integral, no solo es la policía, la fiscalía, sino que también otras instancias que permitan esa investigación amplia y compleja sobre el seguimiento al dinero”, explicó.

Cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad indican que han recibido 760 denuncias por el delito de extorsión a nivel nacional en el último año, donde la mayoría corresponde a Francisco Morazán y Cortés.

En comparación a 2021 y 2022, donde se recibieron 1,922 y 1,812, encontramos que las denuncias han caído entre aproximadamente 60% este 2023.

”Posiblemente tiene que ver con la falta de confianza que hay al denunciar, el temor obviamente, que son como los sentimientos o justificaciones tradicionales. También puede ser que no haya una campaña de comunicación efectiva de parte de la policía o del gobierno para denunciar. Acordémonos también de que el 911 ha estado intervenido y no sé qué tanto todo esto ha afectado la respuesta estatal”, consideró Ramírez.

El informe menciona que de las 30 acciones que están bajo ocho ejes de trabajo (operativo, tecnológico, comunitario, reforma al estamento legal, reformas al sistema penitenciario, gestión interinstitucional, educativo y presupuestario) solamente se han cumplido 3, mientras que otras tres están en proceso y 24 están incumplidas.

Las tres acciones cumplidas responden a la reforma de la Ley de Lavado de Activos (derogaciones de los decretos 57-2020 y 93-2021), la perfilación, selección y certificación de miembros de la carrera policial y la asignación de más de mil millones a la Policía Nacional, pese a la baja ejecución.

Por su parte, entre las acciones que todavía no se ha cumplido resalta la creación de una comisión integral de policías, fiscales, jueces, miembros del INP, así como operaciones estratégicas estructurales y de impacto contra cabecillas. Además, las reformas penitenciaras como la clasificación de la población privada de libertad por condición jurídica.

La ejecución presupuestaria también fue identificada como otro de los problemas de las autoridades, en este caso de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), donde de los 1,100 millones de lempiras aprobados para la implementación del Plan Antiextorsión en noviembre de 2022,, apenas el 30% ha sido ejecutado, es decir L 284.56 millones.

Además, “en octubre se aprobó un acuerdo ejecutivo para la compra de equipo tecnológico de seguridad, sin embargo, aún se refleja 0% de ejecución de ese presupuesto”, menciona el informe.

El presupuesto de la Secretaría de Seguridad supera los 10,000 millones de lempiras este 2023, con un aumento de 3,347 millones de lempiras comparado con el presupuesto anterior, aumentando más del 32% en 2023.

Al respecto, el gerente de Política Limpia del Cohep lamentó la falta de transparencia porque “no se ve lo que hicieron ni cómo lo hicieron, pues no rindieron cuenta. Lo que yo me pregunto es si la policía sabe en qué colonias operan -los extorsionadores-, si tienen los recursos como se los asignó la señora presidente, ¿por qué no trabajan? ¿por qué no ejecutan las acciones? ¿por qué no le dan seguridad a las personas?”, cuestionó el experto.