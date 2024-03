Solicita asilo político en España: Consejos para hondureños

Los hondureños no están exentos de esta situación, ya que en los últimos años, la cifra de connacionales que solicitan protección internacional ha incrementado de forma exponencial, sobre todo, a España.

De acuerdo a la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior de España , se les concede asilo a todas aquellas personas que son perseguidas en su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual y que no puedan o no quieran por ese motivo recibir la protección de las autoridades de su país.

1. Si llega a España y no puede entrar en territorio español, en el puesto fronterizo.2. Si ya está en España hay dos opciones:

_ Puede contactar en todo momento con ACNUR y las organizaciones no gubernamentales (ONG) que participan en la gestión del sistema de acogida para solicitantes de protección internacional.

_ Informar sobre cualquier cambio de domicilio. Si no informa del cambio de domicilio, no podrá recibir los requerimientos relativos a su solicitud de protección internacional, lo que puede dar lugar al archivo de su solicitud.

_ Informar o comparecer ante las autoridades cuando sea requerido en relación con su solicitud, renovación de documentos, etc.

1. Fase de admisión de trámite

En esta fase se descartan las solicitudes cuyo estudio no corresponde a España, sino a otro país o que no reúnan los requisitos establecidos por la ley para su resolución, como cuando la persona se halla reconocida como refugiada en un tercer país; procede de un país seguro; ha reiterado una solicitud ya denegada en España; si no hay circunstancias nuevas relevantes, o es nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.

Si usted presentó su solicitud en territorio español:

_ Se valorará en el plazo de un mes si su solicitud es admitida a trámite y, en su caso, si se ha de seguir el procedimiento de urgencia. Transcurrido ese plazo, si no recibe una resolución de inadmisión, su solicitud se entenderá admitida a trámite por silencio administrativo, y usted quedará en situación de estancia o permanencia provisional en territorio español.

_ Si su solicitud no se admite a trámite, se ordenará, según corresponda, su retorno, su devolución, su expulsión, su salida obligatoria de España o su traslado al país que es responsable del examen de su solicitud de asilo, salvo que usted reúna requisitos para permanecer en España en situación de estancia o residencia.

_ Contra la decisión de no admisión podrá presentar un recurso.

Si usted presentó su solicitud en un puesto fronterizo o en un centro de internamiento de extranjeros (CIE):

_ Deberá permanecer en el centro habilitado hasta que se decida si su solicitud es admitida a trámite o denegada. Las autoridades tienen 96 horas para notificar la decisión.

_ Si la solicitud es admitida podrá entrar en España o salir del CIE.

_ Si su solicitud no es admitida o es denegada, usted podrá solicitar el reexamen de su solicitud, en el plazo de 48 horas desde que le notifiquen el rechazo de su solicitud. Las autoridades tienen 48 horas para notificarle su resolución.

_ Si la decisión de su petición de reexamen es negativa, usted deberá abandonar España.

_ Contra las decisiones que no admitan o denieguen su solicitud, podrá presentar recurso.

2. Fase de instrucción

_ Si su solicitud es admitida a trámite, en un puesto fronterizo o en territorio español, pasará a ser examinada con mayor profundidad.

_ En esta fase usted podrá ser convocado a la celebración de una nueva entrevista o ser requerido para aportar más documentación.

3. Fase de resolución

_ Si la decisión es favorable, usted será reconocido como refugiado o como persona bajo protección subsidiaria.

_ Si la decisión es desfavorable, conllevará los mismos efectos que la inadmisión de la solicitud, según se ha descrito anteriormente.

_ Contra la decisión desfavorable, podrá presentar recurso. Recuerde que tiene derecho a la asistencia de un abogado, que será gratuito si no puede pagarlo.