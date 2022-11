Escenarios críticos al 2050 “pinta”el cambio climático

Él predijo en 2006 que en 10 años las comunidades de las barras de los ríos de Cuyamel y Motagua iban a desaparecer. Y solo se equivocó por un año de diferencia, ya que en 2017, las comunidades fueron declaradas no habitables. Su voz, entonces, no tuvo eco, hasta ahora que se comprobó aquello que dijo.

Para el mar se da principalmente de noviembre a marzo con la llegada de los frentes fríos. Son fenómenos con viento norte. Cabrera explica que aunque suene raro, Honduras no está en la ruta de los huracanes. Cuando estos cruzan las Antillas, esa barrera que forman varias islas, los huracanes se vuelven más agresivos y afectarán adonde quiera que impacten.

“Los huracanes no vienen en nuestra ruta, porque por lo general van al norte, o nos pasan por encima, a menos que sean huracanes que ocurran después de noviembre (como Lisa, por ejemplo) nos afectarían porque ya están bajando los frentes fríos. Entonces, si el huracán choca contra ese frente, este no lo deja pasar, justo lo que pasó con Mitch, con Eta y Iota, e incluso Julia. Ese huracán (Julia) no nos afectó porque sobre nosotros había un frente frío y no dejó pasar el huracán por su ruta normal y lo tiró bordeando el frente frío, por eso afectó a Nicaragua y no a nosotros”, expuso.