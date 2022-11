$!Impactante: el mar invade las casas en Omoa

Ahora ya las disfrutan gracias a las gestiones de líderes comunitarios, alcaldía y oenegés como Cepudo y Food For The Poor.

En invierno aquí da tristeza, no se puede estar. Aparte tenemos otro dolor de cabeza con la basura del Motagua porque los tramallos se cunden de plástico y se rompen.

Pérez no se ha ido del todo. Es de los pocos que aún viven en la barra del Motagua , adonde se fue después de que la del Cuyamel desapareció.

“Mi casa quedaba por allá donde revientan las olas. Los solares que teníamos, el mar se los ha llevado. Nos tocó salirnos porque ya no teníamos a dónde vivir. Nos tocó desalojar”, señala.

Debido a que los problemas se fueron agudizando haciendo la vida de las personas una tortura, se volvió una misión el buscar alternativas para reubicar a todas las familias de las barras. Aunque ya están en un nuevo hogar 74 núcleos familiares, otros, al menos 11, no quisieron irse de las barras.

También no deja de darle su cuota de culpa al cambio climático, pues es notorio que le está pasando factura a las playas.

“En las barras todavía hay ocho o nueve familias. Son personas que no creyeron en la gestión que se estaba haciendo, no quisieron colaborar y no le dieron importancia. Ahora que ven eso tan bonito ellos están pidiendo que los ayuden a salir de ahí”, apuntó.

Él se refiere al nuevo proyecto habitacional que de momento se llama Los Achiotes, pero que está próximo a ser bautizado como la comunidad Unión Barras, ya que hay familias de las dos barras que ahora conviven en la nueva comunidad donde se construyeron 74 nuevas casas, y a las que se les dotó de todos los servicios básicos, escuela, centro comunal y próximamente una guardería infantil.