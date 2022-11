Basura del río Motagua ya está llegando a Trujillo

No solo afecta la imagen del municipio y de sus negocios, es desgastante porque llevan más de 12 años sufriendo sus embates y no ha habido gobierno o autoridad superior que haya logrado parar un problema ambiental que cada vez empeora y causa daños no solo a las playas, sino a los ecosistemas marinos y terrestres.

No solo se trata de rastrillar la basura todos los días.Cuando ya se hacen cúmulos, se ocupa un tractor y una volqueta para desecharla y el vertedero de Omoa está repleto, ya que casi todos los inversionistas con negocios repiten este proceso para que los visitantes no dejen de llegar.

“El colosal desfogue diario de toneladas de basura arrastrada por el río Motagua a lo largo de sus 480 kilómetros hasta el golfo de Honduras es un problema viejo, incesante y de pasmosas dimensiones que a muy pocas personas preocupa hasta que el vecino país -Honduras- reitera, cada vez con mayor fuerza, la posibilidad de interponer una demanda internacional contra el Estado de Guatemala por los graves daños causados a sus ecosistemas costeros y a sus destinos turísticos en el Caribe. El anterior gobierno hizo la pantomima de actuar, y su ministro de Ambiente presumió de haber sido el creador de un sistema de retención de sólidos, que no solo no era de su autoría, sino que a la larga era solo un paliativo de muy corto plazo”, señala.

“En lo que va de este período, solo han continuado las dilaciones y los parches para ganar tiempo, en lugar de acelerar el cumplimiento de la política de tratamiento de desechos sólidos y aguas servidas. Prefieren vender un país de bellezas incomparables, que las hay (...). En la práctica no existe ninguna otra vía que no sea sanear el Motagua, un proceso que no será ni barato ni sencillo, ni rápido, pero que será más caro, más difícil y más prolongado si no se comienza desde ya”.