Más de 350,000 hogares hondureños alquilan casa

En Honduras , particularmente en las grandes ciudades donde el costo de vida es más alto y la economía actual no responde, tener una vivienda propia es casi un lujo del que pocos pueden presumir, ya que la mayoría de la población vive alquilando casa o apartamento.

Adalid Irías, presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah), comentó que “es cierto que las nuevas medidas para tener casa son flexibles, pero lo más importante es recuperar empleos perdidos, generar más y ayudar a Mipymes que cerraron desde 2020. También es vital ponerle atención al salario mínimo porque el último reajuste ya no alcanza para el valor de la canasta básica real”.

“Hemos ido de un lugar a otro, seguimos alquilando, soy ama de casa y mi esposo trabaja con ganado, pero el salario no da para todo”, lamentó la joven, quien aseguró no cumplir con los requisitos que los bancos aún con fondos Banhprovi están pidiendo para otorgar préstamos.

TEGUCIGALPA. El analista y sociólogo Pablo Carías considera que la situación en Honduras es compleja.

“Si somos de los que no vendemos ilusiones y somos realistas, podemos decir con total seguridad que en Honduras se vive algo caótico. No podemos ocultar todo el desempleo y subempleo que existe, además de la baja remuneración, donde los salarios mínimos son tan mínimos que no dan para la canasta básica, peor para tener una vivienda digna y propia”.

Para el experto sí existen soluciones viables, pero arguyó que estas no son fáciles de realizar, puesto que urge una voluntad política que primero pase por las autoridades del nuevo Gobierno que preside Xiomara Castro- la cual dice aún no estar seguro de observar- donde los diferentes entes involucrados implementen acciones reales para revertir la situación, de tal manera que exista una retribución equitativa de la riqueza social.