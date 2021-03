Honduras es uno de los 70 países más golpeados por la pandemia del covid

SAN PEDRO SULA.

En un año exacto de pandemia, Honduras se convirtió en uno de los 70 países del mundo con más personas contagiadas de covid y con más víctimas mortales.

Esta semana, con más de 174,000 casos acumulados y unos 4,300 muertos en doce meses, Honduras ocupa la posición 69 entre los países más afectados de un conjunto global de 221 naciones de todos los continentes, de acuerdo con el conteo del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.

En todo el mundo, el coronavirus, que surgió en Wuhan, China, a finales de 2019, ha afectado a cerca de 120 millones de seres humanos y ha matado a más de 2.6 millones, el 0.2% de ellos en Honduras.

En un principio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) temía que en Honduras y otros países pobres con sistemas de salud precarios, el covid-19 causara los estragos más aterradores; sin embargo, sorpresivamente estremeció a los países más desarrollados como Rusia, Francia, Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos.

Aunque el impacto no ha sido tan brutal como en Europa, Honduras, con una población que no supera los 9.5 millones de habitantes, tiene una cantidad acumulada de contagios (17,429) que supera el promedio mundial (15,159 por cada millón de habitantes).

De la amenaza al contagio. Hace un año, precisamente, la Secretaría de Salud, mediante un comunicado del 10 de marzo, anunció que por medio del Laboratorio Nacional de Virología había confirmado los dos primeros casos: una mujer embarazada (42 años) que llegó a Tegucigalpa procedente de España y otra mujer (37 años) que ingresó a San Pedro Sula procedente de Suiza.

Desde entonces hasta hoy, no solo se han contagiado unas 174,000 personas, confirmadas por el Laboratorio Nacional de Virología, sino medio millón de afectados por lo menos, pero esa cantidad puede ser aún mucho mayor, según estimaciones de la Asociación de Laboratorios Privados.

Durante toda la pandemia, el Laboratorio Nacional de Virología ha realizado alrededor de 461,743 pruebas PCR con las cuales ha diagnosticado 174,243 casos positivos acumulados (equivalentes al 38%), hasta principios de semana.

Alternamente los laboratorios privados, unos 341 registrados en el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras (CMQCH), han realizado el triple de pruebas que las efectuadas por el Gobierno, alrededor de 1,300,000, entre rápidas, PCR, antígeno y Elisa.

“Desde que empezamos a hacer las pruebas de antígeno, unos tres meses antes que concluyera 2020, hemos reportado miles de miles, muchísimo más de lo que está reportando Salud Pública. Ellos reportan entre 2,500 y 3,000 al día, nosotros hacemos sin ninguna duda el doble o el triple de las pruebas que ellos realizan”, dijo Ana Hernández, miembro de la Asociación de Laboratorios Privados.

Hasta principios de esta semana, el Gobierno reportó el fallecimiento comprobado por covid de 4,283 personas, pero, según Hernández, esa cantidad “hay que multiplicarla por 2.5%” para obtener los decesos reales por la pandemia que serían 10,707.

Para la junta directiva del Colegio Médico de Honduras, el Gobierno ha tenido un “negligente manejo de la pandemia (…), acreditado mediante la precariedad en el sistema nacional de salud, la corrupción en gran escala” en la administración de “recursos para la prevención y tratamiento de enfermedad”.

Inclusive, las cifras oficiales delatan la escasa efectividad del Gobierno en su estrategia contra la pandemia: en Centroamérica, es el país que menos pruebas hizo en un año por cada millón de habitantes, 46,120 test contra 121,303 de El Salvador, 52,568 de Guatemala, 140,032 de Costa Rica y 541,315 de Panamá.

La realización de las pruebas PCR le ha servido al Gobierno para efectos estadísticos, es decir, para rendir un informe diario sobre los nuevos contagiados y contar los muertos, pues muchas personas que han recurrido a la PCR en el sistema público se han recuperado o han fallecido sin antes haber recibido el resultado.

“Una compañera de trabajo y yo fuimos a hacernos la prueba PCR a principios de febrero y cuando llegué me dijeron que en diciembre me había hecho una, cuando jamás he ido. Estamos en marzo y no me han dado el resultado, ni a mí ni a mi compañera. Yo llamé y hasta regresé a preguntar y no hay información. Solo fuimos a perder tiempo”, dijo Francisca Quintanilla, una mujer que cree que tuvo covid-19.

Pero Julio Quiñónez, jefe de operaciones de la Comisión Especial contra el Covid, defiende la gestión del Gobierno para contener la propagación de la pandemia y reducir el número de muertos y cree que los críticos “van a seguir señalando a la administración actual (…) por temas políticos y no por un real conocimiento de la situación”.

“Hoy, un año después, la pandemia ha sido una extraordinaria manera de despertar el sistema de salud de una condición que venía arrastrando, en la que nos puso a prueba las capacidades que teníamos, puso al descubierto nuestra debilidad. Tocó en el camino aprender sobre una pandemia que para el mundo entero era desconocida y que a prueba y error hemos venido manejándola”, dijo.

Destaca que las autoridades de Salud promovieron y proveyeron los tratamientos Maiz (Microdacyn Azitromicina Invermectina y Zinc) y también Catracho (colchicina, antiinflamatorios, tocilizumab, ivermectina, anticoagulantes y la hidroxicloroquina) para reducir el número de fallecimientos.

Independientemente de que haya un trasfondo político en algunas críticas contra el Gobierno, el epidemiólogo Kenneth Rodríguez confirma que la realidad demuestra que los hondureños “todavía no tenemos nada” y advierte que el “panorama no es nada alentador”.

“Estamos en las mismas condiciones como empezamos. Compraron siete hospitales móviles y solo uno funciona parcialmente. Dijeron que habría tres o cuatro laboratorios de virología para procesar PCR y en la actualidad solo existe el de Tegucigalpa y San Pedro Sula que se alternan porque algunas veces son cerrados por procesos de contaminación, algo que es comprensible. Estos laboratorios trabajan 24/7 y tienen un número reducido de máquinas. No es culpa de las personas que trabajan en el laboratorio, pues son sumamente capacitadas”, dijo.

Rodríguez advierte que la Secretaría de Salud no está ejecutando ninguna acción para contener la pandemia.

“Con la vacunación de segmentos poblacionales muy pequeños lo único que está haciendo es protegiendo a las personas que reciben la vacuna y no frenando la pandemia”.

“Honduras necesita 11,400,000 dosis para vacunar a 5.7 millones de personas si son vacunas de dos dosis. Para frenar la pandemia el Gobierno debe vacunar masivamente a la población que ya está previamente seleccionada, mayores de 18 años”, dijo.

El epidemiólogo informó que él tiene conocimiento que cientos de hondureños realizan excursiones hacia Estados Unidos para obtener una vacuna en ese país.

“En Estados Unidos están vacunando a casi 1.6 millones de personas diarias. Vacunan en la mañana, tarde, noche, madrugada. No están discriminando a las personas. Han salido excursiones de vacunación, los hondureños se vacunan, esperan uno o dos días, y regresan a los 28 días para que les apliquen la segunda dosis”, dijo Rodríguez.