Enee ya pagó el 60% de la deuda histórica

3 claves del problema: La Empresa Nacional de Energía Eléctrica no ha logrado reducir las pérdidas que hasta el 30 de junio eran del 31.5%. Pérdidas técnicas y no técnicas. Las autoridades de energía aún no logran solucionar el asunto de las pérdidas no técnicas de la Enee; según los expertos, de cada 100 kilovatios que se generan en el país, la Enee no cobra el 31.5%, y del 70% que sí factura hay una gran mora de los clientes. Baja Inversión. La Empresa Energía Honduras (EEH) no ha cumplido con los planes de inversión establecidos, para el primer año se acordaron $94 millones y solo se ejecutaron $40. El segundo año eran $113 millones y se ejecutaron $48, para el tercer año se esperaban $121 millones y solo invirtieron $35. Falta de instalación de medidores. Para el semestre pasado de 2020 se esperaba la instalación de más de 329,000 medidores, para optimizar el ciclo comercial, sin embargo, al 30 de junio apenas se ejecutaron 51,824, equivalente a solo el 15.7% de la meta prevista en uno de los más grandes proyectos.