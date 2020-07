Crisis en Invest-H pone en riesgo $320 millones

Proponen crear junta interventora TEGUCIGALPA. El nombramiento de una junta interventora que asuma la dirección de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) recomendó ayer José Luis Rivera, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (Ccit) ante la crisis de credibilidad que enfrenta esa institución. “Creo que se va a tener que formar un nuevo grupo o una nueva dirección, llámese junta interventora para poder ir encarrilando este proceso y aclarando el anterior”, dijo. Explicó que si se decide formar una junta interventora o auditoría es para que revisen a profundidad las actuaciones de Invest-H. Señaló que la renuncia de Evelyn Bautista de Invest-H genera más desconfianza argumentando que se desconoce cómo quedará la institución.



Cohep responde. El gerente legal del Cohep, Gustavo Solórzano, respondió a los señalamientos de la exdirectora de Invest-H, indicando que el plan operativo no lo aprobó el consejo directivo porque hubiese implicado avalar las compras efectuadas por Marco Bográn. El votar el plan operativo ya una vez ejecutado era prácticamente aceptar que las compras que se habían hecho, y en donde nosotros (Cohep) no estuvimos de acuerdo en cómo se habían hecho era prácticamente validar las actuaciones de Invest-H hasta ahora”, explicó. El Cohep no avaló la aprobación del POA de Invest-H. Gustavo Solórzano, asesor legal del Cohep.