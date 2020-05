EEH deberá devolver cobros promediados

Tegucigalpa, Honduras.

A partir de la próxima factura del mes de junio del presente año, la Empresa Energía Honduras (EEH) no podrá emitir recibos de electricidad con saldos promediados y, de hacerlo, se expone a fuertes sanciones por parte de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree).

Con la entrada en vigencia de la última reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), aprobada por el Congreso Nacional el jueves de esta semana, se pone un alto a una serie de abusos que ha venido cometiendo la referida sociedad hondureña-colombiana en la lectura y facturación de energía.

1.9 millones de clientes tiene la Enee, los cuales se dividen en consumidores residenciales, industriales, comerciales e instituciones de Gobierno.

Con motivo de la pandemia se esperaba que las tarifas se redujeran, pero miles de clientes residenciales, comerciales e industriales se quejaron de los altos valores que EEH ha venido facturando en los meses de marzo, abril y mayo, aduciendo que la suspensión de garantías impidió hacer la lectura de los contadores y se ha tenido que promediar el consumo de electricidad.

CLAVES DE LA REFORMA 1. CREACIÓN En 2014 entró en vigencia la Ley General de la Industria Eléctrica, que establece el funcionamiento del sector eléctrico y crea la estructura para su supervisión y control de generación, comercialización, transmisión, distribución de energía. 2. REFORMA La reforma aprobada busca dotar de mejores herramientas a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica que le permita el fortalecimiento a la misma y mejorar su funcionamiento en cuanto a la supervisión del sector de la industria eléctrica del país. 3. FUNCIONES

4. FACULTADES Con la reforma se faculta a la Cree para que sea la encargada de supervisar y autorizar a la Enee y EEH en la aplicación de la facturación promediada, pero solo en casos extremos y de fuerza mayor, los cuales deberán ser técnicamente justificados. La Cree es un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo y actúa con independencia funcional y presupuestaria, con facultades administrativas suficientes para el cumplimiento de sus objetivos, según lo dispuesto en la Ley General de la Industria Eléctrica.

En febrero de este año, la EEH promedió el consumo de electricidad a más de 159,640 clientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), y en enero esa cifra fue de 153,372 consumidores, lo que representó un incremento de 6,268 clientes con consumo promediado.

24,834 millones de lempiras facturó la empresa estatal de energía en la venta de electricidad durante el año 2018, y una cantidad similar en el año siguiente.

Con esta medida, EEH deberá movilizar sus cuadrillas y contratar personal para realizar la lectura de contadores in situ.

Las principales causas son la falta de medidores en miles de clientes, la inseguridad que impera en algunas zonas residenciales del país y la falta de cuadrillas de campo, que impacta en los procesos de lectura y facturación mensual.

El Congreso determinó en la reforma de la LGIE que en lo sucesivo “las tarifas deben reflejar que el cobro del servicio de energía eléctrica sea en base al consumo real de cada usuario, de conformidad a los datos de consumo que indique el contador, debiéndose asegurar que el mismo esté en perfecto estado de funcionamiento. En ningún caso procederá el cobro del servicio de energía eléctrica de forma promediada con base al consumo de meses anteriores”.

1.6 millones de clientes corresponden al sector residencial, que es el de mayor consumo con el 90%. Le sigue el sector comercial e industrial.

En función de lo anterior, la EEH no podrá seguir promediando el consumo, excepto cuando se trate de situaciones fortuitas o de fuerza mayor, las cuales deberá acreditar y justificar técnicamente y por escrito ante la Cree.

Fortalece la entidad.

José Morán, titular de la Cree, destacó que la reforma aprobada por el Poder Legislativo viene a fortalecer el papel de la institución como entidad reguladora y aclaró que no se están creando nuevos cargos ni tasas adicionales, ni se está aumentado el presupuesto de la entidad.

Empleados La Cree tiene 28 empleados, entre personal administrativo y de servicios. Técnicos solo son 12 personas

“Lo que ese decreto hace es aclarar cómo se transfieren a la Cree los fondos que vienen del pago que los usuarios de electricidad del país hacen para financiar el presupuesto de la Comisión, ya que por diferentes razones las transferencias de esos fondos no se estaban haciendo en su totalidad y de manera oportuna, y eso ha ocasionado problemas en la conformación de nuestra estructura”, explicó.

La Cree subsiste administrativa y financieramente con el 0.25% que se aplica a las ventas mensuales de energía que realiza cada empresa distribuidora y el 0.25% de las transacciones de compra-venta de electricidad realizadas por los consumidores calificados que actúan como agentes de mercado (centros comerciales, industrias y maquilas que no compran energía a la Enee, sino que la producen o contratan con otros proveedores del mercado).

Con respecto a la disposición de prohibir a la EEH promediar saldos, el titular de la Cree explicó que la reforma le concede a la Cree una mayor autoridad para regular el uso de promedios en la facturación de energía y en lo sucesivo la Enee y EEH tendrán que pedir autorización y justificar la aplicación de esta medida a sus clientes. “Con este decreto se delimitaron las situaciones bajo las cuales podrán cobrar con base al promedio, por ejemplo, de no haber medidor, porque sucede que muchos clientes dañan los medidores para que no les cobren, entonces en esos casos podrán pedir autorización para cobrar el promedio, pero deberán probarlo”, apuntó. Morán dijo que con la situación que se dio en el mes de marzo se pudo detectar que hubo un abuso en la aplicación de los promedios, por lo que ya se pidió un informe a la Enee para adoptar las medidas y hacer las correcciones necesarias. “Encontramos inconsistencias en cómo se aplicaron los promedios y cómo se hicieron los ajustes posteriores, además, encontramos que las facturas tal como las entregas EEH no son lo suficientemente claras para determinar realmente qué es lo que se está pagando, y la gente tiene razón de protestar”, manifestó.

Indicó que se está preparando una serie de recomendaciones que se enviarán a la Enee para que las transmita a EEH sobre el procedimiento de facturación a fin de que haga las correcciones en el sistema de facturación. Dijo que los valores que se cobraron de más por la incorrecta promediación deberán ser devueltos a los clientes en los próximos recibos. “Tiene que haber esa devolución en los casos que se cobró de mas”.

Mensaje positivo.

Kevin Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrico (Ahpee), resaltó que esta reforma manda un mensaje muy positivo a la comunidad internacional, en especial para los organismos multilaterales, en el sentido que se está fortaleciendo la institucionalidad y la implementación de la LGIE. “Para poder tener un sector eléctrico fortalecido, eficiente y competitivo necesitamos contar con una entidad reguladora robusta y que tenga gente muy capaz”, expresó. Además, que esto ayudará a liberar unos 250 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (Bcie) para honrar los compromisos que se tienen con los generadores desde hace varios años.

Rodríguez, asimismo, aplaudió la decisión de prohibir a EEH seguir promediando la facturación de energía a menos que sea una situación de fuerza mayor y caso fortuito. “Me parece muy acertada esa decisión y que solo sea cuando se trate de casos extremos en los que se va aplicar la promediación y quitar la discreción, que se den abusos, y que al final lo que se pague sea el consumo real”, concluyó.