Licitar el Villeda

Los empresarios sampedranos han emprendido campaña —ojalá que esta vez sea sostenida y más agresiva— para que finalmente se proceda con la licitación de la operación del Aeropuerto Internacional Villeda Morales, porque está a la vista que el puerto aéreo seguirá postrado mientras lo administre una institución del Gobierno que lo mantiene en condiciones medianamente aceptables, pero sin hacer las inversiones para que crezca y despegue al ritmo que es urgente para San Pedro Sula. Las pasadas autoridades no ejecutaron las ampliaciones prometidas; las nuevas han aclarado que las finanzas del país no dan para más. ¿Seremos tan incapaces de no poder realizar un proceso de licitación totalmente transparente, alejado de dudas, que sea exitoso y beneficioso para Honduras?

Diputados como el abogado Ramón Barrios —que se ha referido al tema—-, o el propio presidente del Legislativo, Luis Rolando Redondo Guifarro, que llegaron al Congreso Nacional por el voto de este departamento, Cortés, deben incluir en sus agendas este urgente reclamo de un aeropuerto moderno en la zona; lo mismo deberían hacer los 18 restantes legisladores que representan al departamento, porque el beneficio es para toda la región. Igual trato esperan en La Ceiba e Islas de la Bahía, cuyos aeropuertos están estancados esperando la decisión del Gobierno para que se proceda a encontrar ese concesionario con la experiencia y la capacidad de invertir lo necesario para la modernización de los tres puertos.

Si no se licitan estos aeropuertos, queda la propuesta de crear una fundación entre empresarios, sociedad civil y Gobierno que, aunque hay quienes aseguran es una mejor opción para reemplazar a la empresa estatal que hoy los opera, quedará corta a la hora de hallar los presupuestos para encargarse de manejar tanto el transporte de carga como el de pasajeros. Y es que ambas operaciones son las que atraerán a inversionistas porque juntas dejan rentabilidad, como lo ha explicado la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) que viene empujando esta lucha por un mejor aeropuerto, junto a empresarios que, como Luis Larach, han advertido sobre el terrible rezago que sigue ensombreciendo a la ciudad mientras se tenga un puerto aéreo de tan bajo nivel. Acompañamos a los sampedranos que urgen un proceso de licitación limpio —auditado por el CNA—, que facilite a un concesionario visionario. Es tiempo de convertir al Villeda en un aeropuerto de vanguardia, con tecnología avanzada y con todas las comodidades. No debemos conformarnos con menos.