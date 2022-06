“No ascendemos al nivel de nuestras habilidades, caemos en el nivel de nuestras excusas”: Peter James. Existe el síndrome de Esqueísmo, el cual se define como la tendencia humana a buscar justificaciones, se ejemplifica con la manera de decirlo “es que”.

La cual nos impide actuar y nos aleja de ser quienes somos y queremos ser; según los estudios, cada tres segundos llegan al cerebro cientos de pensamientos los cuales no todos son racionales, no todos tienen valor, por lo que hay que aprender a eliminarlos y no justificarlos, ya que según los estudios hay detrás de todo esto un fenómeno que se llama disonancia cognitiva y esto produce las conductas tóxicas; hemos visto los índices de violencia en todos los países: masacres y actos repudiables que afectan y enlutan a las familias, por qué hay esta incongruencia entre lo que la gente piensa y hace, hacia dónde vamos como individuos y sociedad.

Todas las excusas limitan el potencial, nada es casualidad, solo existe la responsabilidad. Todo acto voluntario consciente e inconsciente marca un destino que es el resultado de las propias decisiones, las cuales condicionan el presente, pero si se logran enmendar se verán cambios positivos para el futuro de un individuo, sociedad o nación. Hoy en día se excusa en las creencias que se tienen, el problema no es que se cree o no se cree, lo más negativo es ver qué conductas se adoptan sin ver los resultados que condicionan dichas creencias.

La violencia surge como resultado de buscar excusas para justificar el acto, dando por resultado el principio de victimización usándolo como un arma de defensa; siempre las excusas limitan el desarrollo personal y cuando alguien apela a su incompetencia termina con el grito, acto de violencia e ignorancia. No te excuses diciendo: “Ay, no lo sabíamos, pues Dios conoce cada corazón y él te ve”: Proverbios 24:12 NTV. Asumamos la responsabilidad hoy.