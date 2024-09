¿Un secreto para ser feliz?

Cuando murió don Roberto, su padre, los hijos decidieron que su madre, doña Elena, debería ir a un asilo. Ninguno de los tres quería tenerla en casa.

Argumentaron, claro, que no podrían atenderla. Decidieron repartirse los gastos e inscribirla en un asilo de paga donde, seguramente, estaría mejor atendida. Además, cuando tuvieran tiempo, la podrían visitar.

Cuando la llevó Roberto, el hijo mayor, se mantenía pensativa. La besó, y ella sonrió por primera vez. “Pienso que hace solamente tres días que enterramos a tu padre, y me hace mucha falta, eso es todo”.

A sus 87 años la cuidarían mejor ahí. Y completados los trámites, el hijo la dejó sola, encargada, porque “tenía mucho que hacer”. Doña Elena esperó largas horas sentada, hasta que le dijeron que su cuarto estaba listo. Sonrió, agradeció y dijo entusiasta “me encanta ese cuarto”. La empleada sonrió a su vez, “pero aún no lo ha visto”. Eso no importa, ya decidí que me gustará, contestó. Y añadió, “he aprendido en la vida que la felicidad es una decisión, y yo la he tomado”.

Ruth, la empleada la abrazó, le había dado toda una lección. Le mostró el cuarto, la ayudó a acomodar su ropa en el closet, le indicó el baño y el timbre cuando necesitara ayuda, también cuando la presentaría a los demás para compartir los alimentos, platicar con ellos, poder ejercitarse, ver televisión o jugar a las cartas. “Me encantará, se lo aseguro”.

Ruth pensó en doña Elena, ¿cómo podía decidir ser tan feliz? El esposo acababa de fallecer, los hijos se desentendían de ella, y caminaba con un andador. En la mañana, la anciana la saludó con entusiasmo, estaba bañada y ligeramente maquillada, lista para conocer a los demás y desayunar. Ruth desayunó con ella, los demás se levantaban un poco más tarde, se los presentaría. “Me encantará conocerlos”.

Ruth, la empleada, descubrió con doña Elena, una verdad que cambiaría su vida: la felicidad es una decisión. ¿Lo descubriremos también usted y yo?

LO NEGATIVO: Amargarnos, hasta justamente, por las cosas que ocurren en nuestra vida.

LO POSITIVO: Tomar la decisión de ser feliz, en homenaje a los que partieron y con quien fuimos tan felices.