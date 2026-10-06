¿Quién defiende Honduras?

“El valor es aguantar un minuto más”: George S. PattonEs una frase elemental de la vida militar que destaca una virtud del soldado: la perseverancia. Un soldado aprende disciplina, obediencia responsable, sacrificio, trabajo en equipo, valentía, preparación y sentido del deber.

La historia ofrece ejemplos que trascienden los campos de batalla. Durante la Segunda Guerra Mundial, el general Dwight D. Eisenhower fue el responsable de dirigir el desembarco aliado en Normandía, una de las operaciones militares más importantes de la historia.

Más allá de la estrategia, aquel episodio mostró la importancia de la preparación, el liderazgo, la coordinación y la capacidad de asumir responsabilidad en momentos decisivos.

Nuestra nación necesita ciudadanos capaces de cumplir su deber aun cuando nadie les esté observando. La disciplina de un soldado debe ser un ejemplo para la empresa, la familia, la escuela, la Iglesia y las instituciones públicas.

Un verdadero patriota no solo defiende las fronteras, sino que defiende la justicia, la paz y el bienestar de los ciudadanos. El principio bíblico declara: “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios”. Mateo 5:9 (RVR1960).

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La misión de un soldado debe orientarse a proteger la vida y nunca utilizar las armas para abusar del poder, violar derechos humanos, actuar por venganza ni obedecer órdenes manifiestamente injustas ni colocar intereses personales por encima de la Constitución y la ciudadanía. Toda fuerza sin principios se convierte en opresión.

Hoy honramos a los soldados que portan uniforme y a aquellos que se ponen al frente para cuidar los intereses de una nación, y no a favor de políticos que pasan por encima de la Constitución. La mayor victoria de una nación no es vencer a un enemigo, sino construir una sociedad donde la fuerza esté al servicio de la justicia, la paz y la dignidad humana. Que Dios bendiga tus manos, tu familia y tu misión, porque servir a Honduras es llevarla en el corazón.