Ni una gota

Marte conserva agua en forma líquida, almacenada bajo su superficie, a una distancia de entre 11.5 y 20 kilómetros. Así lo reveló el análisis de los datos geológicos proporcionados por el módulo de aterrizaje Mars InSight.

El rover Mars InSight recorrió la superficie de Marte entre noviembre de 2018 y diciembre de 2022. El vehículo lleva un sismómetro que registró las vibraciones en las profundidades del planeta rojo.

En ese tiempo, la sonda registró más de 1,319 sismos.

El análisis de esos temblores y las ondas acústicas generadas por la actividad en el interior del planeta permitió a los investigadores detectar “señales sísmicas” de agua líquida.

“Se trata en realidad de las mismas técnicas que utilizamos para buscar agua en la Tierra, o para explorar petróleo y gas”, explicó el profesor Michael Manga, de la Universidad de California en Berkeley.

El profesor Manga añadió que el agua es “la molécula más importante en la evolución de un planeta”. Este hallazgo responde a la gran pregunta de “¿adónde fue a parar toda el agua de Marte?”.

“Comprender el ciclo del agua en Marte es fundamental para entender la evolución del clima, la superficie y el interior”, afirmó el investigador Dr. Vashan Wright, de la Universidad de California en San Diego.

Los estudios de la superficie de Marte, con sus canales y ondulaciones, demuestran que en el pasado tuvo ríos y lagos. Pero hace 3,000 millones de años se convirtió en un desierto, aunque en los polos marcianos hay agua congelada y existen evidencias de vapor en su ligera atmósfera.

