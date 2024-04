¡Los días están cerca!

“Los días más felices son aquellos que nos hacen sabios”: Gabriela Mistral. Los días van pasando y se avecinan días únicos; las prioridades que usted tenga definirán los tiempos que usted anhela vivir, definitivamente si usted está leyendo es porque quiere valorar su salud mental y mantener una calidad de vida; lo que logre compartir en familia es un gran apoyo moral y espiritual, las amistades con las que gusta y quiere compartir, y el amor como un pilar y epicentro para cultivar una mejor relación, el cumplir los propósitos hacen que los días añadan valor.

Ahora bien, es fundamental saber que la Babilonia de hace 2,500 años del rey Nabucodonosor en el territorio de Babilonia es el actual Irak y Persia bíblicamente, que ahora es Irán; la Biblia establece un fundamento histórico, arqueológico y cultural; en el libro del profeta Daniel dice: “Vino luego cerca donde yo estaba; y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin” Daniel 8:17 RVR60.

Si contamos que los años en la Biblia eran de 360 días y nosotros contamos los 365 días porque el calendario hebreo es lunar y el calendario gregoriano es solar, lo cual agregaron 5 días más sin contar con los años bisiestos. Los romanos llegaron en el año 70 después de Cristo, con todo esto puede ser que los hebreos tengan por los menos unos 250 años de atraso en los años , según los cálculos que ellos tienen del Mishná y el Talmud lo que podemos apuntar es que los tiempos finales están cerca, según lo dicho por Daniel, es evidente que el día de Cristo la cual es el rapto esta allí; nadie sabe, pero está más cerca que cuando creímos, el día del Señor o de la gran tribulación.

¡Es tiempo de estar alerta y preparados!