Las “fake news”, ¿algo reciente?

Ocurrió un 30 de octubre del ya lejano 1938. Se escuchó en una radio de mucho prestigio, la CBC. “Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de última hora procedente de la agencia Intercontinental de Radio. El profesor Farrel del Observatorio de Mont Jennings de Chicago reporta que se ha observado como a las ocho de la tarde, en el planeta Marte, algunas explosiones que se dirigen a la Tierra. Continuaremos informando”. En esa forma un entonces principiante Orson Welles -que llegaría a ser un famoso actor, director, guionista y productor de cine- adaptó al formato radiofónico el guion de la novela del inglés H.G. Wells, “La guerra de los mundos”. La transformó en una historia creíble y la contó con mucho realismo en su programa “On the Air”. La música siguió, para detenerla a medida que la supuesta invasión extraterrestre se iba produciendo. “Damas y caballeros, debo anunciarles una increíble noticia, basado tanto en las observaciones científicas como en informes reales, me veo obligado a creer que los marcianos han aterrizado en las afueras de New Jersey. Hay indicios de que son la vanguardia de un ejército de gran tamaño que nos invade”. Se desató la histeria generalizada. Se multiplicaron las llamadas a los hospitales, hubo visitas a la Policía para asegurarles que acababan de ver los marcianos avanzando hacia algunas ciudades. Incluso infartos y problemas de salud. La convulsión que provocó ese programa fue el resultado de una “fake news” evidente.

En 1938, la radio tenía una enorme influencia. Hoy en día contamos, además, con redes sociales, tales como Facebook, Instagram, Twitter y sobre todo WhatsApp. El abuso de las “fake news” alcanza difusiones insospechadas. Hay hasta expertos creándolas en el mundo político local e internacional, médico y hasta religioso. Lanzan campañas enteras basadas en “fake news” para influir infamemente en la gente.

LO NEGATIVO: Tender a creer en todo lo que recibimos. ¡Y hasta reproducirlo inocentemente!

LO POSITIVO: Comprender que las “fake news” no son nada nuevo. Observar inteligentemente los mensajes que nos lleguen.