¿Qué tiene que ver el papiro usado en la antigüedad como papel con la promoción del turismo en Egipto? Tal pregunta quedó despejada durante una plática sustanciosa con mi amigo Allan Salazar, un incansable viajero, residente en Tampa, Florida, quien está de visita en Honduras, su país natal. Cuenta que en Egipto los turistas no solamente llegan a ver las eternas pirámides o montar camellos, sino también a conocer cómo se elaboraban los antiguos pergaminos. Ello equivale a retrotraer un pasado milenario como atractivo turístico. En cuanto los visitantes desembarcan, los operadores los llevan, por diferentes medios que ellos rentan, a conocer lo más relevante de El Cairo, sin obviar el proceso de elaboración de los papiros tal como se hicieron hace unos cinco mil años. Esta referencia la hacía mi amigo como un ejemplo de lo mucho que se puede hacer en nuestro país para expandir el turismo. Para el caso, podrían crearse las condiciones físicas para que en el puerto de Tela, que fuera capital de la compañía bananera, atraquen también cruceros de entusiastas turistas. Estos podrían ser trasladados en lanchas a los parajes escondidos de la bahía, desde Punta Sal hasta Punta Izopo, mientras la embarcación está atracada. Es tiempo que los restos del muelle de Tela que se exhiben como monumento a la barbarie de quienes le metieron fuego, sean eliminados y en su lugar construido un muelle moderno para efectos turísticos. La fortaleza de San Fernando en Omoa sería más visitada por el turismo internacional si en el puerto existieran las condiciones para que también peguen los cruceros que llegan a Roatán. Allí cerca, en Cuyamel, se puede levantar un museo con las reliquias que quedan de lo que fue la Cuyamel Fruit Company y se encuentran esparcidas por todo el lugar. Hace falta dar uso al aeropuerto de Río Amarillo, distante a solo 22 kilómetros de Copán Ruinas y así formar el triángulo aéreo Tikal-Roatán-Copán con la participación de una operadora turística. Los operadores de turismo son necesarios en la promoción de la industria sin chimeneas porque ellos venden los tours, pero resulta que no se les tomó en cuenta durante la última Feria Internacional del Turismo que tuvo lugar en España. Solamente fue acreditada una delegación oficial en representación de Honduras. Evidentemente que lo nuestro no es el papiro, pero hay aquí tantos productos típicos que sería interesante ver cómo se elaboran. Por ejemplo, el casabe propio de las comunidades garífunas; los tejidos de las mujeres lencas de Intibucá; los sombreros de junco o el calzado de La Unión, una comunidad del municipio de Trinidad, Santa Bárbara, en donde cada casa es una zapatería.