¡El sello de la belleza!

“La mujer solo tiene un defecto que no reconoce lo valiosa que es”: Carolina Herrera. Las mujeres son ejemplo de belleza, dulzura y refleja capacidad, inteligencia y fortaleza para superar la adversidad de la vida; es un ejemplo el ver muchas mujeres que han sacado adelante la responsabilidad de la familia mostrando su delicadeza, con la capacidad de percibir, discernir y actuar sobre circunstancias difíciles en los diferentes roles de la sociedad. El único rol que un hombre no puede hacer es el ser madre; ya que fue diseñada para cumplir esa función especial. Es el papel de la mujer muy multifacético, son capaces de asumir responsabilidades, trabajos y en su mayoría con grandes resultados. Es importante para todas las mujeres que se logre eliminar todas las formas de violencia contra ellas y las niñas, en el ámbito público y privado, con cualquier síntoma de explotación. Las mujeres han constituido un signo de todos los tiempos y un profundo cambio en las relaciones sociales, la situación de las mujeres en los tiempos de Jesús era muy difícil y Jesús reaccionó contra la excesiva marginación, Él permitió que lo acompañaran algunas mujeres en sus viajes apostólicos y le ayudaran con sus bienes; en los evangelios vemos que acogió a algunas mujeres entre sus discípulas y seguidoras; habló en público con la mujer samaritana, se dejó tocar el manto por la mujer que portaba el flujo de sangre, curó a la mujer encorvada en el día de reposo y la llamó “Hija de Abraham”; impidió que la mujer adúltera fuera apedreada, se dejó besar sus pies y ungir por una mujer pública y defendió a la mujer que lo ungió con un perfume en la cabeza en Betania, en casa de Simón. “Porque eres mía, porque no eres mía porque te miro y muero y peor que muero sino te miro amor si no te miro”. Poema de Mario Benedetti. Corazón coraza.