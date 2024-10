El desastre financiero de la ENEE

Algunos medios informativos describen las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de este país, como ‘un riesgo fiscal para el gobierno’; otros analistas nacionales opinan que el deterioro financiero de la ENEE, constituye un gran peligro para la salud económica del país; sin embargo, a mi criterio el fracaso de la ‘empresa de todos’ es semejante a un cáncer terminal que fácilmente se puede catalogar como el peor desastre financiero de los gobiernos hondureños, incluso más grave que la estafa de US$ 47.0 millones asociada a la compra de hospitales móviles realizada durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández.

Únicamente en el sector público pueden seguir sobreviviendo empresas con una situación financiera tan calamitosa como las de la ENEE, en la cual se registra un déficit acumulado de L 82,891.7 millones, equivalentes a US$ 3,321.7 millones, al tipo de cambio de venta del ayer día (L 24.9623).

Los estados financieros de la ENEE, muestran que al mes de junio del 2024, la empresa mantenía ‘cuentas por pagar a los proveedores’ por L22,574.3 millones (US$ 904.6 millones), en tanto sus ‘pasivos corrientes’ (deuda de corto y mediano plazo) ascendía a L38,175.2 millones (US$ 1,529.8 millones); además, el ‘pasivo de largo plazo’ (incluida la deuda externa e interna de largo plazo) registraba un valor de L69,085.2 millones (US$ 2,768.4 millones). De esta forma, el ‘pasivo total’ de la ENEE (deudas de corto, mediano y largo plazo) alcanza los L107,260.4 millones (US$ 4,298.2 millones), que deben pagarse contrayendo mayor deuda interna y externa, porque son escasas otras alternativas.

La gerencia de la ENEE recientemente anunció que obtendrá financiamiento externo colocando un bono por L9,500.0 millones (US$ 380.7 millones), que apenas cubren el 67.9% de los L14,000.0 millones que se le adeudan a los proveedores de energía.

En el mercado financiero internacional las condiciones han estado mejorando para los deudores y empeorando para Honduras. ¿Cómo se explica esta contradicción? Mejora porque las tasas de interés de referencia en los Estados Unidos (USA) han empezado a bajar, dado que a mediados de septiembre del corriente se produjo la primera reducción de 50 puntos básicos (0.5%) en las mismas, y para diciembre del 2024 dichas tasas posiblemente caerán otros 50 puntos básicos.

Empeora para Honduras porque el riesgo país es bastante alto: El 28 de agosto del 2024 mostraba 393 puntos básicos (3.93%); sin embargo, como en esa fecha se denunció el Tratado de Extradición con Estados Unidos , el riesgo país empezó a subir alcanzando los 466 puntos básicos (4.66%) el 10 de septiembre del 2024; sin embargo, con el anuncio de que en octubre/24 arribará al país el Fondo Monetario Internacional (FMI) para efectuar las dos revisiones del acuerdo con el FMI que están pendientes, el riesgo país ha descendido hasta situarse en 429 puntos básicos (4.29%) al 26 de septiembre del 2024.

De esa forma, el costo inicial de los bonos de la ENEE andará entre 9.04% y 9.29%, pero a estos porcentajes se les deben sumar un pago de aproximadamente el 1.5%, que el gobierno debe erogar para sufragar el cobro por la ‘comisión de colocación y administración de la emisión’, con lo cual el costo final de los bonos ENEE será de entre 10.54% y el 10.79%.