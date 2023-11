¿Decidiendo al vapor?

Hay una historia por internet en distintas versiones. De autor desconocido, no puedo garantizar que sea cierta, pero tiene una lección tan buena que quiero compartirla con mis lectores. Es acerca de un soldado que, al finalizar la guerra de Vietnam, regresa a casa. Telefonea desde San Francisco y hace una extraña petición a su madre. “Tengo un amigo que me gustaría llevar a vivir con nosotros. Hay algo que deben saber, él es un lisiado de guerra. Debido a una mina antipersonal perdió un brazo y una pierna”. El padre que escuchaba por una extensión miró a la madre y con la cabeza le dijo que no. Ella, nerviosa, le pidió que hablara. “Hijo, me duele mucho conocer la situación de tu amigo. Pero tú no sabes lo que estás pidiendo, vivir con un lisiado sería una carga muy pesada para la familia. Seguramente, el Ejército se hará cargo de él en algún asilo”. Se escuchó un silencio del otro lado de la línea, después el muchacho insistió. “No, mamá, no, papá, quiero que viva en nuestro hogar”. Los padres se hicieron señas de que no debían aceptar. “Te ruego, hijo, que no insistas. Debes venir a casa solo y olvidar a tu amigo, un lisiado, así sería una carga demasiado pesada que nos afectaría a todos”. En ese momento, el hijo colgó el teléfono. No supieron más de él hasta tres días después que recibieron una llamada de la Policía de California. Su hijo había muerto al caer de un quinto piso. Se concluía que era un suicidio. Los sorprendidos y acongojados padres viajaron a San Francisco. Fueron conducidos a la morgue para identificar el cadáver. Efectivamente era él. Descubrieron horrorizados algo que no sabían. Su hijo tenía un solo brazo y una sola pierna.

La conclusión es obvia. El tomar decisiones apresuradas, prácticamente sin información, nos lleva en muchas ocasiones a equivocaciones irreparables. ¿No cree usted que es mucho más sensato conocer los pormenores indispensables antes de decidir algo?, ¿lo recordará la próxima vez que alguien le pida tomar una decisión?

LO NEGATIVO: Decidir al vapor y cometer así costosos errores.

LO POSITIVO: No decidir sin tener toda la información necesaria.