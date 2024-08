¿De qué color es el pasto?

Hay un relato que ha circulado en cuando menos diez versiones distintas por internet del cual se puede desprender una lección tan buena que quiero compartirla con mis lectores. Trata del burro proclamando insistentemente que el pasto es azul; el tigre trata de sacarlo de su error y le asegura que el pasto es verde. El burro lanza una carcajada y le asegura que el pasto es azul. Las cosas suben de tono y deciden llevar el caso ante el león, rey de la selva. El burro se adelanta y lanza su versión del pasto azul, y se burla de la versión del tigre. Y el león decreta entonces que el tigre guardará silencio por tres meses. Cuando quedan a solas, el tigre le reclama al león que sabe bien que el pasto es verde. El león le aclara entonces que lo que castiga es el hecho de discutir con un burro necio que no cambiará de opinión. La lección es clara.

Fue Winston Churchill quien nos dijo: “Un fanático es el que no cambia de opinión y no cambia de tema”. ¿Vale la pena gastar tiempo y esfuerzo con él aun a sabiendas de que está equivocado?

Fue Facundo Cabral quien, recordando los consejos de su madre, nos dijo: “¿Cuándo vas a dejar de pelear para comenzar a vivir? Porque no se pueden hacer las dos cosas a la vez”. Y Dale Carnegie en el libro “Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar más de la vida” relata que en su visita al parque de Yelowstone observó al oso pardo, le explicaron que era el animal capaz de aniquilar a cualquier otro animal, pero que permitía que una mofeta (zorrillo) compartiera sus alimentos. El oso pardo podía liquidarlo de un solo zarpazo, pero sabía por experiencia que la reacción del zorrillo no le resultaba beneficiosa. Y añade Carnegie, conozco mofetas de dos patas caminando por las calles, incluso compartiendo con nosotros. No vale la pena discutir, lo más sensato está en ignorar sus opiniones, aun si sabemos que están equivocadas. ¿Recuerda la sentencia del rey león?

LO NEGATIVO: Creernos dueños de la verdad absoluta. Cerrar la mente ante toda opinión en contra.

LO POSITIVO: No perder tiempo ni esfuerzo en hacer cambiar de opinión a quien es fanático.