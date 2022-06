Los países latinoamericanos se hartaron de los corruptos gobiernos de derecha, y ahora se han decidido por los infames gobiernos de izquierda. La derecha del continente perdió la brújula moral, se carcomieron a sí mismos en latrocinios escandalosos del erario y ahora prácticamente entrarán en una década a la llanura. El mensaje de “comunistas come niños” ya no tiene ningún sentido ni fundamento en la sociedad del siglo XXI (tal como lo achacan en las campañas electorales de derecha para aludir a los partidos de izquierda). El mapa ideológico marca que Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Honduras, México, son algunos de los países que tienen gobiernos con clara tendencia hacia la izquierda. Y ahora se ha sumado a ese grupo Colombia con el triunfo de Gustavo Petro, siendo esto un hito pues en el país cafetalero jamás había ganado la izquierda haciendo con esto que el país estratégico y aliado, casi subordinado de Estados Unidos en el continente, adopte otro espectro político. Y por si fuera poco, las encuestas también indican que en el próximo mes de octubre Lula Da Silva se alzará con la victoria en Brasil, el gran monstruo de las economías latinoamericanas. Eso marca una tendencia de alta probabilidad de que la izquierda mantenga el poder en nuestros países por el resto de la década. Quizá “la esperanza” de revertir dicha senda política estriba en que los republicanos vuelvan a ganar en Estados Unidos en 2024 con Donald Trump a la cabeza, algo que es muy probable que ocurra, aunque por supuesto no se pueda asegurar como un hecho certero. Pero aunque se diera la hipotética victoria de Trump, es evidente que la influencia de los norteamericanos en el continente es cada vez menor. De ahí que los partidos políticos de derecha del continente, incluyendo los hondureños (me refiero a los tradicionales Nacional y Liberal), deben replantear seriamente su discurso, estrategias, y por supuesto sus liderazgos. Si los mismos aciagos personajes siguen en control de dichas instituciones el panorama electoral será muy complicado y será el escenario perfecto para que los gobiernos populistas de izquierda se enquisten en el poder del Estado.