Trump sueña con nuevo imperio estadounidense

Las agresivas fantasías de anexión de Trump —sus amenazas de utilizar aranceles punitivos o fuerza militar para reorganizar las fronteras del mundo— dicen lo contrario. Está enviando una señal clara de que la dominación, no el mutualismo, es el nuevo principio organizador del mundo y que la doctrina de la conquista sigue siendo válida.

De hecho, el mundo está plagado de guerras salvajes. Los grandes estrategas de hoy ven las guerras no como cosas a las que hay que poner fin, sino como oportunidades para crear ámbitos de influencia. En cuanto a China, Joe Biden siguió en gran medida el ejemplo de Trump en materia comercial, y sus diversos esfuerzos por contener a Beijing han aumentado la probabilidad de conflicto, particularmente sobre Taiwán o el Mar de China Meridional. Con la invasión rusa de Ucrania, con el ataque de Israel no sólo a Gaza sino también a Líbano y Siria, y con las propias “intervenciones militares de EU en Afganistán, Irak, Libia, Siria y otros lugares, las ruinas del derecho internacional están a nuestro alrededor”, escribió el teórico jurídico Eric Posner.

Entonces, las reflexiones imperialistas de Trump no están marcando el ritmo sino legitimando algo que ya existe: un nuevo orden mundial donde la agresión es esperada.

Una lección que nos enseña el pasado es que abrir el tipo de equilibrio de poder beligerante que está en funcionamiento hoy —con EU presionando a China, presionando a Rusia, con todos los países, en todas partes, buscando ventajas— conducirá a más confrontación y más guerra.

Greg Grandin es profesor en la Universidad de Yale en Connecticut y autor del próximo libro “America, América: A New History of the New World” y otros libros.

