35 años después: la sombra de Pinochet vuelve a la política chilena

Por Ariel Dorfman / The New York Times International

El general Augusto Pinochet, el hombre fuerte que impuso un régimen de terror en Chile de 1973 a 1990, debe estar sonriendo desde su tumba.

José Antonio Kast, su aguerrido defensor y admirador, acaba de ser electo Presidente de Chile. Kast, un político de derecha que ha elogiado la dictadura militar y que en una ocasión dijo que si Pinochet estuviera vivo “habría votado por mí”, ganó por un margen abrumador, superando a su oponente de centroizquierda por unos 16 puntos. Es la primera vez desde la restauración de la democracia en Chile hace 35 años que un partidario de la dictadura ha alcanzado un cargo tan alto.

La victoria de Kast no es necesariamente un respaldo a su veneración por Pinochet. Sus promesas de campaña apelaron a una población enojada, cansada y confundida, ansiosa por un cambio radical: la promesa de expulsar a cientos de millas de inmigrantes indocumentados, la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, la promesa de recortar el gasto público e impulsar el crecimiento económico. Kast, un ultraconservador católico, también se opone al aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo, a la protección de la identidad de género y a los derechos de los indígenas.

Algunos podrían considerar su ascenso como un caso más de la alarmante tendencia mundial hacia el autoritarismo nativista —y así es. Pero la consiguiente rehabilitación de uno de los autócratas más tristemente célebres del continente representa un revés particularmente doloroso en un País donde muchos consideraron ganada la larga lucha por la democracia.

En 1973, el Ejército, con Pinochet al mando, depuso al Gobierno democráticamente electo de Salvador Allende. El General procedió a clausurar el Congreso, torturar y asesinar a miles de partidarios de Allende, y perseguir y exiliar a muchos más. El poder de Pinochet comenzó a decaer a finales de la década de 1980, y la democracia en Chile finalmente se restableció en 1990. En 1998, fue arrestado en Londres acusado de abusos contra los derechos humanos; las posteriores revelaciones de que había acumulado ilícitamente millones de dólares alimentaron un aborrecimiento generalizado que lo convirtió en una paria aún mayor. Cuando murió en 2006, multitudes se congregaron en las ciudades chilenas, coreando “¡Adiós, General!”. Para esos ciudadanos danzantes y alborotados, era la oportunidad de enterrar para siempre, junto con el cadáver de Pinochet, la influencia que había ejercido sobre Chile durante tantas décadas.

Yo no estaba tan seguro. El control totalitario que ejerció durante tanto tiempo y el temor que había engendrado tan profundamente no parecía disiparse fácilmente. Presenciando el éxtasis carnavalesco en las calles de Santiago, preguntó en un ensayo si el legado del General realmente había muerto. “¿Dejará alguna vez de contaminar cada espejo esquizofrénico de nuestra vida?”, preguntó. “¿Dejará Chile alguna vez de ser una nación dividida?”.

Casi 20 años después, la respuesta a ambas preguntas parece ser un rotundo no.

Los partidarios de Pinochet nunca desaparecieron del todo. El General, dicen, salvó al País del comunismo; impuso la ley y el orden; sus políticas económicas neoliberales hicieron de Chile un país moderno. Pero invariablemente han sido una minoría.

La victoria de Kast es un terremoto político y ético. Por primera vez en la historia contemporánea de Chile, es posible que el hombre más poderoso del País utilice toda la fuerza del poder ejecutivo para sanitizar el violento pasado de Chile.