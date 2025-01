Sicario confiesa: “Durante 24 años, maté más de 50 personas”

“Durante casi 24 años, maté y me deshice de muchos cadáveres”, dijo Matobato sobre su tiempo con un escuadrón de la muerte en la ciudad de Davao, en el sur de Filipinas . “Estoy tratando de recordar, pero no puedo recordar a todos. Lo siento”, añadió.

Por: HANNAH BEECH/The New York Times

Cuando lo conocí el año pasado, Matobato estaba esperando que la Corte Penal Internacional (CPI) lo tomara como testigo en su investigación sobre si Duterte cometió crímenes contra la humanidad. En el 2018, fiscales internacionales comenzaron a investigar a Duterte, quien fue Presidente del 2016 al 2022, por supervisar ejecuciones extrajudiciales, en la ciudad de Davao y luego en toda Filipinas, que justificó como parte de una campaña contra las drogas ilegales y otros males sociales. La ola de asesinatos incluyó mucho más que traficantes de drogas y delincuentes menores. No existe un recuento exacto de cuántas víctimas hubo, pero las estimaciones más bajas son 20 mil.

Matobato sabía que romper la omertá del Escuadrón de la Muerte de Davao lo convertía en un hombre marcado. Sacerdotes y políticos le dieron refugio, quienes esperaban que sus confesiones pudieran usarse algún día para hacer que su ex jefe rindiera cuentas.

Cuando nos conocimos, Matobato tenía un nuevo nombre y un nuevo trabajo, esquilando ovejas y alimentando pollos —nada de matar, dijo. Al menos otros dos miembros del Escuadrón de la Muerte de Davao habían viajado al extranjero para ser testigos de la CPI. Él también anhelaba su oportunidad.

Su deteriorada salud añadía urgencia. Aunque Matobato no sabe leer, comprendía los picos irregulares de su electrocardiograma, señales de un problema cardíaco.

Mientras que otro ex sicario dice que obtuvo inmunidad a cambio de su testimonio ante la CPI, Matobato me dijo que no buscaba lo mismo.

“Enfrentaré lo que hice”, dijo. “Pero Duterte debe ser castigado por el tribunal y por Dios”. Sólo esperaba que su relato de sus crímenes llevara al ex Presidente a prisión.

Con 1.58 metros de estatura, Matobato está acostumbrado a que lo subestimen. Trabajó como guardia de seguridad antes de que un policía le ofreciera la oportunidad de unirse a un grupo de justicieros en una ciudad arrasada por el crimen en 1988.

“No tendré gran tamaño, pero sé matar muy bien”, dijo.

Los miembros del Escuadrón de la Muerte de Davao a menudo trabajaban en la cantera Laud, en las afueras de la ciudad de Davao. Allí, el escuadrón desmembró y enterró cientos de cuerpos durante un cuarto de siglo, de acuerdo con declaraciones de cinco hombres que dijeron ser miembros del grupo. Dijeron que Duterte a veces presidía las torturas, las ejecuciones y la excavación de tumbas.

“Él regresaba a casa con sangre en la ropa, pero siempre decía que era de peleas de gallos”, dijo Joselita Abarquez, la esposa consuetudinaria de Matobato. “Tenía que lavar mucho para que la ropa quedara limpia”.

En una ocasión, en el 2009, Matobato estaba agazapado detrás de un afloramiento de piedra caliza con su Colt. Dijo que le habían dado órdenes de matar a tiros a una mujer que iba a la cantera Laud en busca de pruebas de ejecuciones extrajudiciales.

La lista de blancos de Duterte llegó a incluir a empresarios, periodistas y otros políticos. Ese día del 2009, la lista también incluía a Leila de Lima, directora de la Comisión Filipina de Derechos Humanos, que había estado dirigiendo una investigación de meses sobre el creciente número de cadáveres en la ciudad de Davao. Armada con una orden de cateo, De Lima y su equipo identificaron un par de sitios en la cantera donde otro sicario había confesado que estaban enterrados restos humanos.

En el primer sitio encontraron huesos y un cráneo. Para ese entonces, el sol se estaba poniendo. No había tiempo para explorar la otra fosa común sospechosa, cerca de donde Matobato estaba escondido con su arma amartillada.

“Esperamos, pero ella nunca vino”, dijo Matobato. “Fracasamos en nuestra misión”.