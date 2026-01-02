España un refugio migratorio con limitaciones

Por Jason Horowitz / The New York Times International Valencia, España — En un restaurante de la costa este de España, Luz Fanny Arce Campiño, de 53 años, meneaba un rico guiso y describía cómo su hogar europeo adoptivo había eclipsado a Estados Unidos como el destino más deseado por amigos y familiares en Colombia. Tras llegar a Madrid en avión y convertirse en “otra inmigrante ilegal” al exceder su visado, dijo Campiño, comenzó su residencia en el pequeño pueblo de Paiporta y consiguió trabajo en el restaurante de su hermano. Ahora, el Gobierno le ha concedido estatus legal y una vía para obtener la ciudadanía española. “Estoy contenta”, dijo.

A diferencia de Estados Unidos y algunos vecinos europeos caracterizados por sus férreas posturas migratorias, el Gobierno de izquierda de España se ha proyectado como el nuevo crisol de culturas de Occidente. Ha acogido con los brazos abiertos a los inmigrantes, particularmente a los latinoamericanos que hablan el idioma de España, comparten su religión y comprenden su cultura. Incluso los activistas que dicen que esa cálida bienvenida no se extiende a muchos africanos reconocen que España es un caso excepcional en un continente que cierra sus puertas. El Gobierno afirma que su motivación se debe en parte a valores progresistas y al recuerdo de la emigración española a Latinoamérica, particularmente durante la dictadura franquista. Sin embargo, su aceptación de los migrantes, dice el Gobierno, también refleja la realidad de las bajas tasas de natalidad y la escasez de trabajadores locales que permiten financiar las cuantiosas prestaciones sociales. Los más de 3 millones de trabajadores extranjeros que tiene España —más de un millón habiendo llegado desde que el Presidente Pedro Sánchez asumió el poder en el 2018— han contribuido a convertir al País, según algunos indicadores, en la economía de crecimiento más vertiginoso de la eurozona. "O te abres y creces, o te cierras y te encoges", afirmó Sánchez. Los activistas migratorios argumentan que aún hay mucha distancia entre la retórica exaltada de Sánchez y la realidad. Muchos latinoamericanos se quejan de una mirada colonial persistente y presuntuosa.

Y aunque el Gobierno reconoce que tiene una habilidad poco común, envidiada por algunos de los líderes de extrema derecha de Europa, para atraer a una población que puede asimilarse más fácilmente, los activistas dicen que el Gobierno arrastra los pies respecto a una petición en el Parlamento para declarar una amnistía y otorgar estatus legal a aproximadamente 500 mil inmigrantes indocumentados, en su mayoría latinoamericanos. Los detractores también acusan al Gobierno de una flagrante doble moral. Muchos latinoamericanos llegan en avión con visas de turista, se quedan más tiempo del permitido y esperan encontrar una vía hacia la legalización. A menudo lo hacen. Muchos africanos, en cambio, llegan en barco y sin papeles, y se topan con controles fronterizos, puertas cerradas o un purgatorio de burocracia. Sánchez rechaza la crítica, afirmando que el Gobierno no está incentivando a un grupo sobre otro. Elma Saiz , Ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migración, añadió en una entrevista reciente que todo el ruido antiinmigrante de la derecha equivalía a una desesperada distracción de lo que era un claro ejemplo de éxito. “España es una luz de esperanza”, dijo. Para España, la admisión de inmigrantes tiene innumerables ventajas. Sin inmigrantes, afirmó Saiz, España “se paralizaría”.

